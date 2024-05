Alt disponibelt mandskab er i London nu blevet sendt på gaden i jagten på de gerningsmænd, der onsdag skød mod en restaurant i Hackney.

En niårig pige, der sad inde i restauranten og spiste sammen med sine forældre, blev ramt, og hun er nu i kritisk tilstand.

Tre mænd i alderen 26, 37 og 42 år, der sad udenfor restauranten og spiste, blev også ramt af skud. Deres tilstand beskrives som stabil.

En af dem kan dog stå over for 'livsforandrende skader', fortæller James Conway, der er politikommissær i London.

Politiet finkæmmer gaden for spor i London, hvor en niårig pige er i kritisk tilstand efter et skyderi onsdag aften. Foto: James Manning/PA Images/Ritzau Scanpix

Det skriver Sky News.

Politiet mener ikke, at pigen havde nogen kendskab til de tre ofre, som sad udenfor restauranten,

Politikommissæren kalder pigen for »et uskyldigt offer for den vilkårlige karakter af våbenkriminalitet.«

En stjålet motorcykel, som menes at være blevet brugt ved skyderiet, blev fundet omkring 400 meter fra restauranten.

På Evin, den tyrkiske restaurant, hvor skyderiet fandt sted, stod der torsdag morgen stadig tallerkener med mad og halvfulde øl på bordene.

Ifølge Sky News-reporteren på stedet, så stole ud til at være skubbet til side i panik og ambulancefolkenes plastikhandsker lå stadig tilbage.

Metropolitan Police understreger, at man efterforsker sagen bredt.

Politikommissær James Conway siger:

»Nogen ved, hvem der var ansvarlig. Dette var et skyderi, som efterlod en lille pige, der kæmper for sit liv. Hvis du har oplysninger, der kan hjælpe os med efterforskningen, så gør det rigtige og kontakt os.«