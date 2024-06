Clara Tauson så det ikke selv, men det gjorde alle andre, der var til stede.

For da den danske tenniskomet torsdag aften kylede den tidligere French Open-vinder Jelena Ostapenko ud af turneringen, var der særligt én episode, der fik alle på tribunen til at spærre øjnene op.

For midt i første sæt vendte den lettiske stjerne sig nemlig pludselig om og råbte ud mod danskerens boks, hvor træner Lars Christensen sad, efter at have vundet en duel.

'Come on! Let's go', lød det fra Ostapenko, mens hun nedstirrede den danske træner, efter han flere gange havde forsøgt at støtte sin egen tennisjuvel med høje råb. Og det blev tilsyneladende for meget for modstanderen.

Jelena Ostapenko nedstirrede danskerens boks i opgøret. Foto: Yoan Valat/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Jelena Ostapenko nedstirrede danskerens boks i opgøret. Foto: Yoan Valat/EPA/Ritzau Scanpix

På det efterfølgende pressemøde var det dog ikke noget, som Clara Tauson selv havde lagt mærke til undervejs i den store triumf.

»Nej, det har jeg ikke set. Men man ved jo, hvem hun er, og hun har en speciel udstråling. Jeg lagde ikke så meget mærke til det, for jeg fokuserede på mig selv,« forklarede hun.

Én, der dog ikke kunne undgå at lægge mærke til det, var Lars Christensen.

»Vi har jo spillet mod hende før, og jeg ved, at hvis jeg er lidt højlydt, så går det ind i hovedet på hende. At den så kommer tilbage til mig, det er okay,« sagde han efter kampen til B.T. og et par andre danske medier, inden han fortsatte:

Clara Tauson er klar til tredje runde. Foto: Frank Molter/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Clara Tauson er klar til tredje runde. Foto: Frank Molter/AP/Ritzau Scanpix

»Nogle gange råbte jeg lidt højere, end jeg normalt ville have gjort. Bare lige for at markere, at der er noget her. Det er vilkårene på alle baner. Men så meget hjælper det heller ikke.«

På trods af Ostapenkos udbrud, så var Clara Tauson dog iskold, da det hele skulle afgøres i et sandt drama i tre sæt.

Og det var da også en stolt dansker, der mødte pressen efter det dramatiske opgør:

»Den her sejr rangerer rigtig højt efter de sidste par dage, vi har været igennem. Det er ikke vante forhold, så jeg er rigtig stolt af, at jeg kom igen på den her måde.«

»Det er det, jeg har manglet de sidste par gange. At slå en topspiller ved en grand slam. Men jeg føler heller ikke, at jeg er færdig endnu. Jeg er klar til i morgen, selv om det var en hård kamp i dag,« lød det videre.

Clara Tauson møder allerede fredag eftermiddag amerikanske Sofia Kenin i tredje runde.

