Holger Rune er videre ved French Open efter et vanvittigt drama, hvor han var tæt på at smide ALT på gulvet.

Herunder får du B.T.s dom over danskerens præstation:

Vi kan snart ikke holde til flere vanvittige dramaer. Men det er åbenbart det, man får med Holger Rune. Konstant. Det stopper aldrig.

Den danske tennisstjerne viste dog i sidste ende, at der alligevel bør være forskel på en verdensstjerne og så en italiensk grusspiller, der først lige er trådt ind på den største scene. Også selv om Flavio Cobolli spillede forrygende tennis.

Runes spil var i starten præcis, som vi var vant til at se fra ham sidste år. Meget overbevisende på det her underlag. Og i starten var det ekstremt opløftende at se det fokus, som danskeren havde fundet frem. Ingenting virkede til at kunne hyle ham HELT ud af den.

Altså, lige indtil tredje og fjerde sæt. For her tabte han fuldstændig fatningen, og så blev han bare straffet prompte. Vi frygter lidt, at det betyder, at han stadig ikke helt er, hvor han skal være mentalt. Men forsøgte han trods alt at modbeviste i det absurde tiebreak til sidst.

Her var han iskold, da det hele skulle afgøres, og derfor er han videre med cifrene 6-4, 6-3, 3-6, 3-6, 7-6 og dermed klar til et brag af en tredjerundekamp.

Det her, det var altså en RIGTIG vigtig sejr.

For efter et skuffende forår var det trods alt opløftende at se, at han også kan vinde et drama over én af de bedre grusspillere under svære betingelser og efter så meget vejrkaos.

Der er bare noget med Holger Rune og den her turnering, som ikke helt kan forklares. Danskeren elsker at være her. Og publikum elsker at se ham.

De bange anelser, vi havde inden turneringen, er blevet en smule mindre. Men så heller ikke mere end det.

Holger Rune holder sig aldrig tilbage, når han er rasende.

Og torsdag råbte han adskillige gange dybt frustreret, mens han kiggede op mod sin boks i håb om en eller anden form for hjælp. Men det virkede ikke.

Det ene øjeblik er han helt rolig. Det næste er han ved at kamme fuldstændig over. Og hvor har vi snart set det mange gange.

Pyhh, hvor var den vigtig, den her!

Det havde været et sandt mareridt for Holger Rune, hvis det var blevet til endnu et tidligt exit i en grand slam-turnering. Så havde vi været tæt på noget, der efterhånden mindede lidt om et kompleks.

Men alle de spekulationer stoppede danskeren. I hvert fald for nu. Det luner nemlig gevaldigt at se ham vinde sådan en kamp, for i næste runde bliver det kun endnu sværere.

Her er modstanderen enten russiske Karen Kachanov eller slovakiske Jozef Kovalik, og de er modbydelige på gruset.