De skulle sidde og nyde hinandens selskab, smørrebrød og havudsigten, men i stedet endte besøget på Restaurant NorR i Aarhus i frustration.

Og også som et oplæg til debat om, hvad vand skal koste.

For da regningen kom, fik Mette Rasmussen, der først delte sin historie med Århus Stiftstidende, sig et chok over prisen på to karafler danskvand, som bordet havde delt.

280 kroner lød prisen.

»Hvis det koster 40 kroner at få vand per person, så forventer jeg også et vis serviceniveau. Det fik vi jo heller ikke,« siger hun og tilføjer:

»Det er sindssyge priser for en karaffel vand. Jeg blev så harm.«

Oplevelsen begyndte dog et andet sted.

Da Mette Rasmussen, hendes mand, deres to børn og et vennepar, der også havde et lille menneske med, satte sig og bestilte mad og drikke, gik der nemlig lang tid, før de overhovedet fik serveret drikkelse.

Og der gik endnu længere tid, før maden blev placeret foran dem.

»Vi sidder og taler om, at vi er sultne nu, og om vi bare skal gå,« siger hun.

Men de beslutter sig alligevel for at blive siddende den lille time, der går, før maden ankommer.

Da de har spist deres smørrebrød og drukket et »lille glas vand« hver, skal de betale. De beslutter sig for at splitte regningen mellem de to familier.

Og her fik Mette Rasmussen sig noget af en overraskelse.

På restauranten betaler man nemlig 40 kroner per person, hvis man ikke køber andet at drikke. Derfor løb prisen hurtigt op, for alle blev talt med. Selv Mette Rasmussens datter på et år, der havde sin egen sutteflaske og madpakke med, og som ikke rørte ved vandet eller maden.

Hun studser også over, at de ikke har fået fyldt deres karafler op en eneste gang. Så regningen lyder på 280 kroner for to karafler med danskvand.

Og det fik Mette Rasmsussen til at tage fat i tjeneren og spørge, hvordan regnestykket kunne gå op.

»Det er slet ikke i orden, at jeg skal diskutere med en tjener, om min etårige datter har drukket af vandet,« siger hun og tilføjer:

»Skal jeg virkelig betale 40 kroner for min lille datter? Hun drikker jo ikke danskvand.«

Mette Rasmussens familie skulle således betale 40 kroner ekstra for deres karaffel vand end deres vennepar, der var et barn i undertal.

Hun har fuld forståelse for, at restauranter bliver nødt til at tage betaling for vand, men hun kan simpelthen ikke forene sig med, at et lille barn, der ikke har drukket danskvand, skal med på regningen.

»Jeg følte mig uretfærdigt behandlet. Det er da frækt at tage betaling for en etårig,« siger hun.

I sidste ende kom tjeneren da også løbende med 40 kroner til Mette Rasmussen, så hun ikke skulle betale vand for sit et-årige barn.

Og hun understreger, at det selvfølgelig er i orden, at restauranter tager betaling for vand. Alligevel vil hun gerne starte samtalen om, hvad der er rimeligt at bede gæster på restauranter om at betale for.

Marianne Frøkjær Bonde, der er gæsteansvarlig hos Restaurant NorR, kan godt forstå, at Mette Rasmussen blev »træt« af oplevelsen, men understreger at gæsten i sidste ende ikke skulle betale for barnet.

»Det er en menneskelig fejl. Vores tjener skulle have været mere på dupperne og sørget for, at karaflerne var fyldt op. Det er træls, og vi har talt om det,« siger Marianne Frøkjær Bonde.

I forhold til prisen på 40 kroner for vand eller danskvand ad libitum, understreger hun, at det er en normal og fair pris på markedet.

»Du sidder på en af Aarhus' bedste lokationer, du får vandet serveret, du skal ikke vaske op, og du kan endda også vælge at få danskvand, hvis du har lyst,« siger hun, og tilføjer:

»Det er en super fair pris. Du kan jo sidde her i flere timer og drikke vand for 40 kroner.«

Marianne Frøkjær Bonde er »ked af situationen«, men hun vil også gerne understrege, at der i menukortet tydeligt står skrevet, at vandet har en pris per person, som kan nydes ad libitum.