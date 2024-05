De fleste har nok prøvet at få en bøde fra biblioteket, fordi de har glemt at aflevere en bog til tiden.

Afleveringsfristen kan skride med et par dage eller uger – måneder, hvis man virkelig er den glemsomme type.

Et bibliotek i Helsinki modtog for nylig et eksemplar af bogen 'The Refugees' af forfatteren Sir Arthur Conan Doyle, som de ikke havde set på hylden længe.

Bogen skulle nemlig være afleveret den 26. december 1939 – altså for 84 år siden. Den historie skriver The Guardian.

Bibliotekaren Heini Strand har aldrig taget imod en bog, der var så meget forsinket.

Men der er måske en oplagt forklaring på, hvorfor bogen ikke blev afleveret til tiden.

Afleveringsfristen lå nemlig kun en måned efter Sovjetunionen invaderede Finland i november 1939, og dermed indledte vinterkrigen.

»Afleveringen af bogen var måske ikke det første, låneren tænkte på, da forfaldsdatoen nærmede sig,« har Heini Strand sagt til The Guardian.

Vinterkrigen mellem Sovjetunionen og Finland foregik fra 30. november 1939 til 13. marts 1940.

Grunden til at bogen har overlevet, er ifølge bibliotekaren, at kvaliteten på bøger var bedre, da bogen blev udlånt.

Sir Arthur Conan Doyle er også forfatteren bag bog-serien om den britiske detektiv Sherlock Holmes.