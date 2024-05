Den 30-årige mand, der er tiltalt for knivdrabet på den højgravide Louise Borglit i Herlev i november 2016, skal frifindes.

Sådan lød det torsdag formiddag i byretten i Glostrup fra den tiltaltes forsvarer – advokat Christina Schønsted.

Her pegede hun blandt andet på, at der ikke er et eneste objektivt bevis mod ham i drabssagen, hvor han nægter sig skyldig.

Til gengæld har anklageren fra starten af sagen tilkendegivet, at den 30-årige skal idømmes fængsel på livstid.

»Der er hverken dna, fingeraftryk, videooptagelser eller teleoplysninger, som peger på ham. Der er absolut ingen objektive beviser i denne sag, der peger på, at min klient er gerningsmanden til det forfærdelige drab på Louise Borglit,« understregede forsvareren.

»Der skal ikke herske tvivl om, at drabet på Louise Borglit på alle måder var fuldstændig ulykkeligt, makabert og ganske meningsløst. Derfor er det også naturligt, at drabet har vakt stærke følelser i befolkningen og et stærkt ønske hos politiet om at få det opklaret. Men det skal gå rigtigt til, så man er helt sikker på, at det er den rigtige gerningsmand, der bliver dømt for drabet,« fik nævningetinget at vide fra forsvareren.

Ifølge Christina Schønsted har der under retssagen tegnet sig et billede af en ensidig og meget lidt objektiv efterforskning fra politiets side.

Samtidig påpegede hun, at intet tyder på, at den 30-årige på forhånd havde noget som helst kendskab til Louise Borglit.

»Hvorfor skulle han dog så finde på at gøre hende ondt,« spurgte forsvareren.

Helt usædvanligt har en række hemmelige optagelser af den nu tiltalte, mens han sad fængslet, spillet en meget stor rolle i bevisførelsen.

En hemmelig agent fra Politiets Efterretningstjeneste (PET) blev nemlig sendt ind til ham og optog bag tremmerne en række samtaler med den 30-årige.

På det tidspunkt sad den nu tiltalte allerede i fængsel og var i gang med at afsone en længere fængselsdom for især et drabsforsøg på en tidligere kæreste, der blev begået et års tid efter drabet i Herlev.

Politiet havde på forhånd fået rettens tilladelse til at lave skjulte rumaflytninger af ham i fængslet i Enner Mark ved Horsens. Her blev den hemmelig PET-agent med dæknavnet Frank i tre uger i oktober og november 2020 sendt ind til ham under dække af også at være kriminel.

Senere blev den mistænkte 30-årige flyttet til Nr. Snede Fængsel, hvor Frank fem gange i efteråret 2021 og foråret 2022 besøgte ham i besøgsrummet og også her diskret optog deres samtaler.

Optagelserne har forsvareren fra første retsmøde betegnet som ulovlige afhøringer af ham. Men både byret, landsret og senest Højesteret har givet grønt lys til, at de hemmelige optagelser må bruges som beviser.

Der ventes at blive afsagt kendelse om skyld og eventuel straf i sagen 10. juni.