I TV 2-dokumentaren 'Den Sorte Svane' kædes Remees natklub, Museo, sammen med falske faktura.

Men det afviser Museo, oplyser man i en pressemeddelelse.

Og samtidig langer de voldsomt ud efter TV 2.

»I TV 2 dokumentaren Den Sorte Svane, bliver museo og en del af ejerkredsen, nævnt med navn og billede, og sat i forbindelse med falske fakturaer, svindel og hvidvask uden nogen som helst dokumentation. Det er vi selvfølgelig både ærgerlige og kede af,« oplyser Museo i pressemeddelelsen og tilføjer:

»Det er ikke rimeligt overfor vores gæster, medarbejdere, samarbejdspartnere, bestyrelse og ejerkreds, at museo og ejerkredsen bliver udstillet og mistænkeliggjort i denne sag.«

I andet afsnit af 'Den Sorte Svane' kan man se, at 'muldvarpen' Amira Smajic modtager dokumentation for falske fakturaer fra et firma, der ejes af forretningsmanden Martin Malm.

Ifølge TV 2-dokumentaren er det nogle af de største københavnske natklubber, herunder Museo, der har modtaget falske fakturaer fra Martin Malm som kunder i hans firma.

Ifølge natklubben er der ikke hold i TV 2s beskyldninger.

»Vi vil derfor gerne understrege, at vi på ingen måde har foretaget os noget ulovligt i denne sag. Vi har ikke modtaget fiktive fakturaer fra Martin Malm,« svarer Museo til sammenkoblingen.

