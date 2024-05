Han har undgået politiet i 16 år, men nu gik den ikke længere.

Tuen Lee, der i 2007 blev dømt for voldtægt, men derefter flygtede, blev tirsdag anholdt i Californien.

Det skriver ABC News.

Lee brød ind i en kollegas hus og voldtog hende den 2. februar 2005, oplyser Massahusetts State Police, der i en udtalelse videre skriver:

Tuen Lee, der er dømt for voldtægt, er blevet fanget efter 16 år på flugt. Foto: U.S. Marshalls Vis mere Tuen Lee, der er dømt for voldtægt, er blevet fanget efter 16 år på flugt. Foto: U.S. Marshalls

»Han blev i sidste ende identificeret ved hjælp af dna og hans forfærdelige ånde, der gav ham øgenavnet 'The Bad Breath Rapist'«

I 2007 fandt en jury Lee skyldig i voldtægt og kidnapning, men han flygtede.

Han blev jaget i årevis. Men forgæves.

Indtil tirsdag hvor der var bid i det nordlige Californien.

Politiet overvågende Lee og en kvinde, da de forlod deres hjem og standsede deres bil.

Lee opgav først et falsk navn, fortæller statspolitiet, men han indrømmede senere sin sande identitet, som blev bekræftet af fingeraftryk.

»Hans kvindelige ledsager vidste ikke, hvem han i virkeligheden var, efter at de ellers havde været sammen i Californien i 15 år,« skriver statspolitiet i udtalelsen.

»Tuen Lee var på flugt i mere end 16 år, og myndigheders urokkelige indsats for at finde og arrestere ham giver forhåbentlig ofret og hendes familie ro i sindet,« siger chefpolitiinspektør Sean LoPiccolo, fungerende chef for U.S. Marshalls Service Pacific Southwest Regional Fugitive Task Force, i en udtalelse.