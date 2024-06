Er det naturkatastrofer, sikkerheden eller flyforsinkelser, danskerne er mest nervøse for, når de er på ferie?

Nej, de tre punkter er end ikke med i top 3, viser en Gallup-undersøgelse lavet af Kantar for rejseselskabet TUI.

»Danskerne er historisk set ikke et særlig bekymringsfuldt folkefærd, når det kommer til at rejse ud i verden. Det ser vi også, når vi sammenligner med resultater fra Sverige og Norge, hvor vi har lavet lignende undersøgelser. I disse to lande svarer en ud af ti, at intet bekymrer dem, når de skal på ferie. I Danmark svarer en ud af fire eller mere end dobbelt så mange det samme,« siger Mikkel Hansen, der er kommunikationschef hos TUI.

Hele listen over de 15 ting, danskerne er mest nervøse for, kan ses i faktaboksen.

Det er danskerne nervøse for på ferien At blive syg på ferien – 22 procent Dårligt vejr – 18 procent At bruge for mange penge – 14 procent Sikkerheden på destinationen – 13 procent Hedebølger – 10 procent Naturkatastrofer – 8 procent Flyforsinkelser – 8 procent At hotellet er af dårligere kvalitet end forventet – 7 procent Ikke at nå flyet – 6 procent At glemme passet – 6 procent At drikke og spise for meget – 3 procent At være på ferie med mennesker, der ikke er min type – 3 procent Ikke at kunne lide destinationen eller kulturen – 2 procent At jeg eller mine børn keder os – 2 procent At gå glip af muligheden for en bedre feriemulighed – 2 procent Gallup-undersøgelse foretaget af Kantar på vegne af rejseselskabet TUI. 1054 danskere, nationalt repræsentativt i alderen 18-79 år. Undersøgelsen er foretaget i perioden 6. maj 2024 – 13. maj 2024.

Førstepladsen får frygten for at blive syg på ferien. Det frygter 22 procent af de medvirkende.

Nummer to er dårligt vejr, som 18 procent er nervøse for, mens tredjepladsen indtages af dem, der er nervøse for at bruge for mange penge.

»Det interessante ved undersøgelsen er, at de tre største nervøsiteter handler om feriens kvalitet fremfor en generel nervøsitet for at rejse til udlandet på grund af uforudsete hændelser. Det understreger igen, at danske rejsende ikke er blandt de mest nervøse,« siger Mikkel Hansen.

