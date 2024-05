Flåtarten Hyalomma marginatum, der også går under navnet jagtflåten eller kæmpeflåten, er blevet observeret i den norditalienske by Trieste.

Det skriver forskere ved Civic Museum of Natural History i Trieste i en pressemeddelelse.

Typisk ses Hyalomma marginatummen ellers længere sydpå i de varmere områder af Spanien, Grækenland, Syditalien og i det meste af Balkan.

Men grundet klimaforandringerne er flåtarten lige så stille begyndt at bevæge sig længere nordpå, mener de italienske forskere.

»Klimaforandringerne har gjort, at den langvarige vinterfrost, der normalt var på karstlandskabet, ikke er der længere. Det betyder, at det nu er muligt for Marginataflåten at bosætte sig i den østlige del af Trieste,« skriver museet i pressemeddelelsen.

Flåten er som den eneste i stand til at sprede den dødelige sygdom Krim-Congo hæmoragisk febervirus blandt mennesker.

Sygdommen har en høj dødelighed, og har symptomer som feber, diarré og blødning i huden.

Derfor er der også ekstra god grund til at være opmærksom på kæmpeflåten, hvis du skal holde ferie i Triesteområdet, hvor der ifølge det lokale medie Intrieste var rekordmange turister i 2023, da byen havde over 10 millioner besøgende.

Hyalomma marginatum er væsentlig større end den skovflåt, vi har i Danmark, der kun bliver omkring 2,5 millimeter lang. For flåtslægtningen sydpå kan nemlig blive helt op til 20 millimeter lang.

Hvor den almindelige danske skovflåt typisk sidder i buske, græs og træer og venter på sit offer, så har jagtflåten også en anden jagtteknik.

For, som navnet også indikerer, så jager flåten sit bytte. Det kan den gøre i helt op til ti minutter ad gangen.

Flåten er de seneste år også blevet spottet flere steder i Nordeuropa herunder i Tyskland, Sverige og Norge.

Også i Danmark er den blevet fundet. Blandt andet sidste år, som du kan læse om her.