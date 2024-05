»Vi kommer til at agere hurtigt.«

Sådan lyder meldingen fra det svenske politi, før der senere torsdag forventes massive demonstrationer i byen Malmø forud for den anden semifinale i Eurovision, hvor Israel deltager.

Netop det lands deltagelse i konkurrencen har ført til kritik og protester, da nogle mener, at landet ikke bør være en del af showet som følge af Israels igangværende krig mod Hamas i Gaza, hvor titusindvis af civile meldes at være blevet dræbt.

Torsdag forventes der derfor at blive afholdt flere demonstrationer i den svenske by – og i en af dem forventes mellem 20.000 og 40.000 at deltage, lyder det fra arrangøren 'Stop Israel'. Det skriver Expressen.

Den første demo-vogn er kort efter klokken 12 ved at blive sat op ved Stortorget i Malmø. Foto: Kristian Dam Nygaard Vis mere Den første demo-vogn er kort efter klokken 12 ved at blive sat op ved Stortorget i Malmø. Foto: Kristian Dam Nygaard

Til det svenske medie forklarer Petra Stenkula, der er kommandochef og leder af politiområdet i Malmø, at politiet er klar, hvis der skulle opstå uroligheder.

»Vi kommer til at agere hurtigt og sætte grænser og vil have lav tolerance, hvis der er mennesker, som ikke har samme intention som arrangøren,« lyder det fra hende.

Eksempelvis vil man have fokus på folk, som begynder at iføre sig masker eller skaber uro på en eller anden måde.

Selv forventer politiet, at mellem 20.000 og 30.000 personer vil deltage i dagens demonstrationer.

Det svenske politi får sig torsdag ved middagstid også lige en snak med nogle fremmødte demonstranter ved banegården i Malmø. Foto: Kristian Dam Nygaard Vis mere Det svenske politi får sig torsdag ved middagstid også lige en snak med nogle fremmødte demonstranter ved banegården i Malmø. Foto: Kristian Dam Nygaard

»Det er vigtigt, at folk lytter til politiets anvisninger og holder sig væk fra dem, der laver ballade,« siger Petra Stenkula til Expressen.

Den demonstration, som 'Stop Israel' står bag, finder sted i løbet af eftermiddagen og har sin start ved Stortorget i Malmø.

Der forventes også at finde yderligere et par demonstrationer sted i den svenske by – nogle for og nogle imod Israel, lyder det.

Her ses politiet på taget af en bygningen i nærheden af Malmö Arena under den første semifinale, som blev afholdt i tirsdags. Foto: Johan Nilsson/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses politiet på taget af en bygningen i nærheden af Malmö Arena under den første semifinale, som blev afholdt i tirsdags. Foto: Johan Nilsson/Reuters/Ritzau Scanpix

Vi følger udviklingen her på bt.dk – både vedrørende demonstrationerne og vedrørende aftenens Eurovision-semifinale.