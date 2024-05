Torsdag kan det hele være slut for René Holten Poulsen.

Roeren sejler det afgørende løb i Szeged i Ungarn senere i dag, der endeligt skal kvalificere ham til OL i 1000 meter enerkajak, hvor to pladser er på spil. Misser kvalifikationen, stopper han karrieren.

»Kvalifikationen vil først og fremmest være mega fedt. Jeg drømmer særligt om OL-finalen 14. august, som bliver afholdt præcis 10 år efter mit første VM-guld.«

»Når det er sagt, vil det også være en god forløsning at sejle et godt løb torsdag. Jeg kan jo ikke styre, hvor hurtigt de andre sejler,« fortalte René Holten Poulsen til B.T. tirsdag.

René Holten Poulsen lå nummer 10 i verden inden for sin disciplin, da Dansk Kano og Kajak Forbund trak støtten.

Løbet bliver ikke blot afgørende for kajakroerens OL-deltagelse og dermed et potentielt flot punktum på en lang karriere for danskeren.

Men kvalifikationen vil også være et vink med en vognstang til Dansk Kano og Kajak Forbund, som i 2022 trak deres fra René Holten Poulsen, fordi de ikke troede på danskerens OL-chancer.

»Jeg vil gerne vise, at de tog fejl. Det var en stor sejr at forblive den bedste dansker og få muligheden for at kvalificere mig til OL.«

»Det har helt sikkert været en ekstra motivation for mig,« siger han.

Eksklusionen har udover den manglende økonomiske støtte også betydet en langt hårdere kvalifikation for René Holten Poulsen, fordi han blandt andet selv har skullet arrangere træningslejre og skaffe sponsorer.

»Der er rigtig meget arbejde i det, og meget af min frihed er forsvundet, så det har været hårdt.«

»Det kræver mange ekstra timer at arrangere det hele selv, og så er jeg ovenikøbet blevet far – som naturligvis har været en glædelig udfordring – men som også tager tid.«

»Jeg har samtidig ikke turdet lavet regnestykket for, hvad det har kostet mig,« siger han.

Uanset om kajakroerens OL-flamme slukker torsdag eller 14. august efter OL-finalen, har han en idé om, hvad fremtiden bringer.

»Jeg vil meget gerne holde foredrag og måske også være træner.«

»Jeg synes, at jeg har en god historie, og jeg har igennem en lang karriere fået masser erfaring inden for, hvordan man præsterer i medgang og modgang.«

