Den 35-årige kajakroer René Holten Poulsen er på vej ind i de sidste måneder af sin karriere, mens han jagter OL-drømmen.

Hans sidste sæson som atlet har været mere udfordrende end som så, efter Dansk Kano og Kajak Forbund trak støtten til ham, da de ville satse på andre.

Det har drænet hans bankkonto i så høj grad, at han har været nødt til at eftersøge støtte fra private via Go Fund Me, hvor han efterspørger 125.000 kroner til at dække omkostningerne for træningslejr.

Indtil videre er det lykkedes at samle i underkanten af 40.000 kroner.

Foto: Damien Meyer/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Damien Meyer/AFP/Ritzau Scanpix

Dét træk har været grænseoverskridende, fortæller han til B.T.

»Jeg har taget en stor luns af opsparing. Det er væsentlig mere, end jeg beder om. Det kan jeg vist godt afsløre.«

»For mig personligt handler det om stolthed. Jeg føler, jeg skal tigge om penge, og det er ikke værdigt for nummer 10 i verden, synes jeg. En ting er at spørge sponsorer om penge, men noget andet er at privat bede om hjælp,« siger han og fortæller, at det var hans kæreste Birgitte Reseke, der skubbede ham i den retning.

Men der skulle gå noget tid.

»Min kæreste sagde, hun synes, jeg skulle gøre - men jeg var tilbageholdende. Jeg ventede over et år på at gøre det. Det er ikke det, man skal som atlet i en olympisk disciplin efter at have været verdensmester«

»Det er ikke en nem beslutning at bede om det, men jeg er nødt til at betale mine regninger. Der er et stykke vej endnu, jeg er meget taknemmelig for de donationer, jeg har fået,« siger han.

Holten Poulsen er netop tilbagevendt fra en træningslejr i Italien, hvor han havde både kæreste og baby med. Foto: Foto: Privat Vis mere Holten Poulsen er netop tilbagevendt fra en træningslejr i Italien, hvor han havde både kæreste og baby med. Foto: Foto: Privat

I princippet kan karrieren allerede være slut denne weekend, når der er nationalt udtagelsesstævne - et essentielt skridt på vejen mod OL for kajakroeren.

Den tidligere verdensmester skal vinde den nationale udtagelse, før han kan ro med om OL-pladserne i ungarske Szeged i maj.

Det er med andre ord sidste chance for at opnå drømmen.

Han er netop vendt hjem fra træningslejr og stævne i Italien, hvor han havde sin kæreste og tre måneder gamle søn med.

»Det var dejligt at have dem med. Det gjorde det lidt mere overskueligt. At man ikke behøvede at have dårlig samvittighed og kunne hjælpe lidt til,« siger Holten Poulsen, der siger, at han fysisk står 'ret godt' inden afgørelsens time.

»Det er snart slut. Det er en mærkelig tanke. Enten bliver det nu, om tre uger eller forhåbentligt i finalen i Paris i august. Præcis ti år efter jeg blev verdensmester.«