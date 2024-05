Der er lagt op til en tilståelsessag, når en 34-årig mand fra Sydsjælland om kort tid skal for byretten i Nykøbing Falster.

Han er blandt andet tiltalt for at sælge hash, men tungest på den juridiske vægt kommer nok til at veje en anklage om afpresning.

Og da truslerne blev indtalt i flere omgange på skyldnerens telefonsvarer, har han formentlig haft svært ved at benægte dem, når politiet har afhørt ham.

Blandt andet kan man på optagelserne høre, at hashsælgeren truer skyldneren med, at der vil komme til at stå nogle ubehagelige typer foran hans mors lejlighed.

»Hvis du ikke fatter budskabet (navnet på skyldneren, red.), så hvad hedder det, så er der nogen der kommer til at smadre dig. De har fået adressen. De har fået det hele. Jeg er fucking ligeglad,« lyder det blandt andet i de telefoniske trusler.

Det fremgår af den retsmødebegæring, som anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har udformet forud for den forventede tilståelsessag og som B.T har fået aktindsigt i.

Truslerne om vold blev indtalt i løbet af 15 minutter tidligt om morgenen 30. november i fjor.

»Du skylder stadig mig nogle penge. Øh, du skylder mig faktisk 6.500 kroner du ved, og du har ikke engang betalt for en halv, så øøh hvis der ikke står øh hvad hedder det, 4.000 kroner på min konto inden kl. 12.00, så kan jeg lige så godt sige til dig, at så står der nogle nede foran din mors lejlighed, og så er jeg fucking ligeglad, (navnet på skyldneren, red.). Nu har jeg givet dig muligheden, ellers så står der nogen foran din mors hjem,« lyder det blandt andet på telefonsvareren.

»Der er nogle folk, der gerne vil have deres penge, og så er jeg sådan set lidt ligeglad. Der er ikke nogen, der gør noget ved noget med nogen familie eller noget, for sådan er jeg ikke. De ved, at det er dig, de skal have pengene af, og de skal bare have deres penge, (navnet på skyldneren, red.), så øh jeg vil råde dig til at betale de penge, medmindre du gerne vil have smadret hele hjerneskallen,« fik offeret også at vide.

Udover afpresning er den 34-årige også anklaget for at have haft en ulovlig slangebøsse i sit hjem og for to forhold om hash. Blandt andet at have solgt 100 gram hash fra sin bopæl i løbet af januar sidste år.