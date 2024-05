For bare to uger siden druknede Dubai i regn. Bilerne kunne ikke køre på vejene. Flyafgange blev aflyst – og så mistede én person livet.

Og mens man fortsat kæmper med følgerne af det voldsomme vejr, truer de mørke skyer atter ørkenstaten.

Det skriver norske Børsen og flere lokale medier i Dubai.

Torsdag er der blevet udsendt en såkaldt orange varsel, og til morgen har både Abu Dhabi og Dubai oplevet kraftig regn og tordenbyger.

Flere veje er torsdag – igen – oversvømmet i Dubai. Foto: Giuseppe Cacace/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Flere veje er torsdag – igen – oversvømmet i Dubai. Foto: Giuseppe Cacace/AFP/Ritzau Scanpix

Ifølge Hindustian Times, er en række flyafgange allerede blevet aflyst, ligesom skoler og virksomheder har været tvunget til at lukke torsdag.

Og så skulle motorvejene også - igen - være oversvømmede flere steder.

Under uvejret sidste måned faldt der over 100 millimeter nedbør over lufthavnsbanen på blot 12 timer.

Det svarede ifølge FN-data til, hvad Dubai normalt registrerer på et år.

Normalt er klimaet i De Forenede Arabiske Emirater, herunder Dubai, tørt og varmt. Derfor er infrastrukturen mange steder ikke gearet til at håndtere de store mængder nedbør.

Stormen denne gang forventes dog at blive mindre end den i april, skriver mediet.