Nu begynder stemningen at vende sig mod præsidentkandidaten Donald Trump i hans igangværende retssag mod den tidligere pornostjerne Stormy Daniels.

Det skriver Yahoo News.

For første gang viser en ny meningsmåling foretaget af YouGov, at et flertal af amerikanerne, 52 procent, mener, at den tidligere præsident 'forfalskede forretningsdokumenter for at skjule en betaling af tys-tys penge til en pornostjerne.'

Det er den anklage mod Trump, der lige nu behandles i en straffesag i New York.

Donald Trump er midt i en retssag mod den tidligere pornostjerne Stormy Daniels. Foto: Michael M. Santiago/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Donald Trump er midt i en retssag mod den tidligere pornostjerne Stormy Daniels. Foto: Michael M. Santiago/Reuters/Ritzau Scanpix

1794 amerikanere er også blevet spurgt om deres generelle syn på Donald Trump. Ved den forrige måling var 45 procent positive, men det tal er nu faldet til 41.

Donald Trump er tiltalt for at have manipuleret med regnskabsmateriale i forbindelse med udbetalingen af pengene, som angiveligt skulle få Stormy Daniels til at holde tæt om en tidligere affære med Trump.

Forleden vidnede Michael Cohen, der var Trumps advokat gennem ti år, i sagen.

Det var ifølge anklagemyndigheden Michael Cohen, der udbetalte tys-tys-penge, som angiveligt skulle få Stormy Daniels til at holde tæt om hendes relation til Donald Trump op til præsidentvalget i 2016.

Beløbet, der blev udbetalt i sin tid, var 130.000 dollar – cirka 900.000 kroner.

Michael Cohen fortæller ifølge Reuters, at han i 2015 blev advaret af Donald Trump om, at »en masse kvinder ville dukke op«, når Trumps kandidatur til præsidentembedet blev offentliggjort.