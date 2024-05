Rasmus Højlund er på rekordtid gået fra reserve i FCK til stjerne i Manchester United.

Danskeren har nu spillet sin første sæsonen i Manchester-klubben, hvor der både har været kriser og store opture.

Vi har på B.T. valgt at række ud til en af Englands skarpesete fodboldhjerner Carl Anka, der er journalist hos The Athletic og dækker Manchester United på nærmeste hold.

Her er hans dom over Højlunds første sæson hos de røde djævle.

Hvordan vurderer du Rasmus Højlunds første sæson hos Manchester United?

»Højlund ankom til England med en rygskade, og det tog lidt tid at vænne sig til de nye omgivelser.«

»Hans fem mål i Champions League-gruppespillet betød, at han var delt topscorer efter gruppespillet, men en række katastrofale defensive fejl gjorde, at Manchester United røg tidligt ud.«

»Folk glemmer, hvor god han var i kampene mod FC København, Bayern München og Galatasaray. Der var en række internetmemes og vittigheder om, hvordan United-fans ventede på et mirakel for, at Højlund skulle score sit første Premier League-mål.«

»Derfor kunne man også se, at Højlunds første Premier League-mål - scoret på Boxing Day mod Aston Villa - betød meget for ham. Han havde en god periode i det nye år, før en skade forstyrrede hans rytme.«

Manchester United-angriberen Rasmus Højlund efter sit første - længe ventede - mål i Premier League mod Aston Villa på Boxing Day 26. december. Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix Vis mere Manchester United-angriberen Rasmus Højlund efter sit første - længe ventede - mål i Premier League mod Aston Villa på Boxing Day 26. december. Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix

»Erik ten Hag har beskyttet Højlund det meste af sæsonen, da han har få alternativer som angriber, og der har været spørgsmål om, hvorvidt United-manageren spiller på Højlunds styrker.«

»Alt i alt giver jeg Højlund fire stjerner for hans første sæson i United. Han har gjort det godt under vanskelige omstændigheder. Størstedelen af fansene er glade for, at han er i klubben. De vil gerne se mere til ham i næste sæson.«

15 mål i alle turneringer - har han levet op til forventningerne?

»15 mål, hvor ni af dem er i Premier League, er et udmærket målantal for en Premier League-angriber i hans første sæson i Manchester United, især når man har in mente, at han ikke tager straffespark, og det kunne være blevet til flere mål, hvis han ikke var løbet ind i skader.«

»Før 3-2 sejren over Newcastle havde han ikke scoret i et stykke tid og så ud til at være en lille smule ude af fatning. Hans mål kommer ofte i stimer, hvilket er normalt for en ung spiller. Når de er selvtillidsfulde kommer alt let, når det ikke er, er det straks værre.«

»Højlund har et gennemsnit på 0.24 xG (expected goals), hvilket er rigtig godt for en angriber og indikerer, at han kommer i gode positioner. Han afslutter dog ikke nok, og samtidig har hans holdkammerater haft svært ved at skabe gode chancer for ham.«

Rasmus Højlund scorede senest i sejren over Newcastle Foto: Molly Darlington/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Rasmus Højlund scorede senest i sejren over Newcastle Foto: Molly Darlington/Reuters/Ritzau Scanpix

Hvad tænker du om næste sæson? Tror du, at Manchester United henter en angriber til konkurrence med Højlund eller en backup?

»Hvis det var op til mig, ville jeg købe begge. En klub med Manchester Uniteds størrelse og ambitioner om at spille i Champions League har brug for flere angribere. Lige nu er Højlund den eneste, der foretrækker at spille som den centrale angriber.«

»Vi ved, at Manchester United skal have en angriber, efter de har mistet Anthony Martial. Der er dog ikke særlig mange angribere på markedet, hvorfor det nok vil være billigere at hente en ældre angriber, der kan være stedfortræder for Højlund, så han ikke skal spille alle kampe.«

Højlund sammen med de unge stjerner Alejandro Garnacho og Kobbie Mainoo. Foto: Adam Vaughan/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Højlund sammen med de unge stjerner Alejandro Garnacho og Kobbie Mainoo. Foto: Adam Vaughan/EPA/Ritzau Scanpix

Ser du Rasmus Højlund som en solid del af fremtiden i Manchester United?

»Absolut.«

»Efter sit mål mod Wolves den 1. februar gav Højlund et godt interview, hvor han fortalte om, hvor meget han nød at spille sammen med Marcus Rashford og Alejandre Garnacho.«

»Her fortalte han også, at han er en angriber, der kan lide at give sin mening til kende. Hvis hans medspillere er frie, men han ikke spiller dem, må de gerne råbe ad ham.«

»Det samme vil han til gengæld gøre af dem, hvis de ikke spiller ham i samme situation, når han er fri på den sidste tredjedel. Vi har set ham gøre netop det med Scott McTominay for at misse afleveringer til ham, og vi har set ham nyde at spille med Rashford, Garnacho og Kobbie Mainoo.«

»Erik ten Hag har kaldt Højlund for en af spillerne for fremtiden. Højlund føles som en spiller, der kan vokse med klubben sæson til sæson.«