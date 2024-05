Nyder du, at sommeren er kommet til Danmark i pinsen?

Så kan du glæde dig over, at der er mere varme på vej til Danmark i de kommende dage. Der kan imidlertid være regn og torden på vej nogle steder i landet i dag.

Det er meldingen fra DMI på en tidlig søndag morgen, hvor solen foreløbigt fortsætter med at skinne ned over os de fleste steder.

»Efter nogle dage med knastørt vejr, så er der lidt flere ting i gang i dag, kan man sige,« forklarer vagthavende meteorolog Lars Henriksen over for B.T.

»Mod sydøst kan der blive tale om lokale regn- og måske også tordenbyger i dag. Der har allerede været en byge omkring Gedser,« siger han desuden.

Bygerne kommer imidlertid ikke til at sprede sig til hele landet, forsikrer Lars Henriksen.

»Landet bliver delt i to. Mod vest og nordvest vil der være masser af sol, men i de sydøstlige egne vil der bare være flere skyer og altså også lokale byger,« siger Lars Henriksen.

Man behøver dog ikke at frygte, at det skulle blive koldt. DMI forventer temperaturer omkring 18 til 24 grader, dog lidt køligere ved kyster med pålandsvind.

Varmen kommer til at fortsætte i de kommende dage, og pinsemandag risikerer den sydlige del af landet at få tordenbyger. Og her venter DMI temperaturer på omkring 20-25 grader.

Når vi kommer hen senere på ugen, vil varmen fortsætte, og det vejrskifte, som man tidligere har set i prognoserne, fortsætter med at blive rykket længere væk, fortæller Lars Henriksen.