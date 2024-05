Et amerikansk flag i en flagstang i delstaten Virginia har udløst en mulig skandale i USA.

Årsagen skal findes i den måde, flaget er hængt op i flagstangen, men også hos hvem, det var hængt op.

Flagstangen stod nemlig i forhaven hos ingen ringere end den konservative højesteretsdommer Samuel Alito.

Kort efter stormløbet på Kongressen 6. januar 2021, hvor en stor folkemængde indtog kongresbygningen i Washington, DC, mens skræmte folkevalgte måtte flygte, mens de frygtede for deres liv, kunne naboerne til Samuel Alito konstatere, at højesteretsdommerens flagstang ved huset i Alexandria, Virginia, havde et amerikansk flag hængende omvendt i flagstangen ved husets indkørsel.

Det er et symbol på Donald Trumps falske påstand om, at præsidentvalget blev stjålet, da Joe Biden besejrede ham tilbage i 2020 – også kendt som 'Stop the steal' ('stop tyveriet' på dansk).

Så da The New York Times torsdag kunne offentliggøre billedet af det omvendte flag sammen med beretninger om selvsamme fra en række af højesteretsdommerens naboer i Alexandria, har det medført voldsomme reaktioner.

'Skaber tydeligt indtryk af partiskhed'

Samuel Alito er en af de i alt seks dommere i den amerikanske Højesteret, der udgør rettens konservative flertal.

I løbet af i år skal den amerikanske Højesteret blandt andet taget stilling til, om Donald Trump kan retsforfølges for netop stormløbet på Kongressen, eller om den tidligere præsident kan påberåbe sig immunitet fra det, mange på den amerikanske venstrefløj anser for at være et angreb på det amerikanske demokrati.

Højesteretsdommer Samuel Alito er kommet i problemer i en sag om et flag i hans flagstang. Foto: Cliff Owen/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Højesteretsdommer Samuel Alito er kommet i problemer i en sag om et flag i hans flagstang. Foto: Cliff Owen/AP/Ritzau Scanpix

Blandt kritikerne af Samuel Alito er formanden for Senatets magtfulde retsudvalg, demokraten Dick Durbin, der har været ude for at sige, »at det tydeligt skaber et indtryk af partiskhed« fra Alitos side.

Dick Durbin mener i samme ombæring, at Alito nu bør erklære sig selv inhabil i sager om netop stormløbet på Kongressen samt Donald Trumps rolle.

Konen gjorde det

Selv afviser Samuel Alito sagen i en mail til The New York Times.

Her skriver han i stedet, at det omvendte flag i flagstangen var hængt sådan af hans kone.

»Det (flaget, red.) blev kortvarigt hængt op sådan af fru Alito som et svar til en nabos stødende og personligt fornærmende sprog på skilte i haven,« lyder svaret fra Samuel Alito.

Her henviser han til, at en nabo blandt andet skulle have haft et skilt i sin forhave med ordene 'F*uck Trump', hvilket ifølge højesteretsdommeren fik hans kone, Martha-Ann, til at hænge det amerikanske flag omvendt på familiens flagstang.

Problemet er dog åbenlyst for Samuel Alitos troværdighed, mener juridiske eksperter, som The New York Times har talt med.

Ikke eneste sag

»Det kan godt være, det er hans kone eller en anden, der bor i hjemmet, men han bør aldrig have det i sin have som et budskab til verden. Det svarer til at sætte et 'stop the steal'-skilt i sin have, hvilket er et problem, når man er med til at afgøre valgrelaterede sager,« siger Amanda Frost, der er juraprofessor ved University of Virginia, til mediet.

Sådan så det ud foran Samuel Alitos hjem i Alexandria, Virginia, i 2022, hvor aborttilhængere marcherede forbi. Her var det amerikanske flag sat den rigtige vej i flagstangen. Foto: Evelyn Hockstein/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Sådan så det ud foran Samuel Alitos hjem i Alexandria, Virginia, i 2022, hvor aborttilhængere marcherede forbi. Her var det amerikanske flag sat den rigtige vej i flagstangen. Foto: Evelyn Hockstein/Reuters/Ritzau Scanpix

Sagen om det omvendte flag i Samuel Alitos have er bare en af en efterhånden række, som klæber sig til dommerne i den amerikanske Højesteret.

Et andet medlem af det konservative flertal i den øverste amerikanske domstol i form af Clarence Thomas er også kommet under beskydning og ønske om at erklære sig selv inhabil i sager om stormløbet på Kongressen, Donald Trump og valgrelaterede sager.

Det skyldes, at det er kommet frem, at hans kone, Virginia 'Ginni' Thomas, har støttet Donald Trumps forsøg på at omstøde præsidentvalget i 2020.

Også her har Clarence Thomas nægtet at erklære sig selv inhabil.

De mange sager omkring persongalleriet i den ekstremt magtfulde Højesteret har dog betydet, at opbakningen til instansen er historisk lav i USA.