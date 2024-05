En større tragedie har lørdag udspillet sig nord for den ungarske hovedstad Budapest.

Her sejlede en mindre motorbåd og et krydstogtskib formentlig sammen på Donau. To personer har mistet livet, mens fem personer fortsat er savnet.

Det skriver Reuters.

Liget af en mand blev ifølge nyhedsbureauet fundet nær ulykkesstedet, mens liget af en kvinde blev fundet længere nede af floden.

Samtidig er eftersøgningen stadig i gang efter fem personer, som man ikke har kunnet lokalisere.

Ifølge en talsperson fra det lokale politi var der otte personer ombord på den mindre motorbåd, da den efter alt at dømme kolliderede med krydstogtskibet.

De lokale myndigheder blev klar over, at ulykken havde fundet sted, da de fik kontakt til en blødende mand, som stod på en vej nær Donau i nærheden af byen Veroce omkring 50 kilometer nord for Budapest.

Herfra kunne de konkludere, at der var tale om en bådulykke.

Siden fandt de frem til et 109 langt krydstogtskib, der stammer fra Schweiz, som havde en skade på siden.

Nu er de lokale myndigheder i gang med de nærmere undersøgelser af, hvad der præcis er fundet sted.

Det står endnu ikke klart, hvilke nationaliteter de dræbte og de savnede personer har.