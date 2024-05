Om knap en måned står de over for hinanden på tennisbanen.

Men deres fælles historie går mange år tilbage og gemmer på et tæt venskab.

For mange år blandt tenniseliten har sat sine spor hos Caroline Wozniacki og den franske stjerne Gaël Monfils, der har opbygget et helt unikt forhold til hinanden.

Sådan siger franskmanden til B.T.

Caroline Wozniacki står her med Gaël Monfils (th.) og Serena Williams i New York i 2016. Franskmanden og danskeren er gode venner og har kendt hinanden længe, fortæller Monfils til B.T. Foto: Mike Stobe/AFP/Ritzau Scanpix

»Vi har kendt hinanden, siden vi var meget unge og kender hinanden rigtig godt. Vi lærte hinanden at kende på touren, rundt omkring til turneringer,« forklarer han.

»For eksempel spillede vi mixed double ved French Open, da vi var helt unge. Vi har også tilbragt meget tid sammen i Miami, da hun trænede der, og jeg også boede der lidt. Vi er på en måde vokset op sammen, og vi har altid haft det godt sammen.«

Veteranen Gaël Monfils er i dag 37 år og blev professionel i 2004 – et år før den fire år yngre dansker.

Siden da er venskabet blomstret rundt omkring til turneringer i hele verden, hvor de ofte har været til stede samtidig.

Det er mest dér, vennerne ser hinanden, selvom det også bliver til opkald og beskeder, når behovet opstår.

»Tennis er en stor familie før noget som helst andet,« siger Gaël Monfils.

»Jeg har det også rigtig godt med Carolines mand, David (tidligere basketballspiller, red.), og vi har lavet mange ting sammen. Han spillede for San Antonio Spurs, da de mødte hinanden, så jeg var ude at se en kamp med Caroline,« husker han.

»Jeg er selv rigtig gode venner med Tony Parker (fransk San Antonio Spurs legende, red.), så det var ret sjovt. Så snart vi har mulighed for det, tilbringer vi tid sammen.«

Caroline Wozniacki og David Lee - her med deres ene datter - har to børn. Foto: William West/AFP/Ritzau Scanpix

For knap et år siden Caroline Wozniacki tennisverdenen til at tabe kæben, da hun annoncerede sit comeback til toptennis mere end tre år efter sin pension.

Om Gaël Monfils vidste noget om den opsigtsvækkende nyhed, vil han ikke sige.

Men på trods af danskerens svingende resultater de seneste måneder, er han dybt imponeret over sin gode veninde.

»Jeg afslører ikke hemmeligheder, men jeg er glad på hendes vegne. Jeg tror, at det er noget, hun havde lyst til og havde dybt inde i sig selv,« siger tennisstjernen.

»Caroline er en stjerne. At hun gør det efter at have fået to børn og kæmper så meget for det – igen – og ofrer så meget for at komme tilbage til det niveau, er exceptionelt. Jeg tager hatten af for hende.«

Caroline Wozniacki og Holger Rune møder Gaël Monfils og Elina Svitolina ved en showkamp i Jyske Bank Boxen 11. juni.