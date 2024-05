DR-hittet 'Orkestret' har for nylig afsluttet sin anden sæson.

Men faktisk måtte et af de sidste afsnit laves om på grund af den nye kong Frederik.

Det indrømmer DRs executive producer Morten Egholm til Billed-Bladet.

For i ottende afsnit af 'Orkestret' med titlen 'Tête-à-tête' bliver kong Frederik nævnt af Neel Rønholts karakter Regitze.

Kong Frederik blev konge søndag 14. januar, da hans mor dronning Margrethe underskrev sin abdikation i Statsrådet på Christiansborg Slot. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Kong Frederik blev konge søndag 14. januar, da hans mor dronning Margrethe underskrev sin abdikation i Statsrådet på Christiansborg Slot. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Men da serien blev optaget inden tronskiftet, så fik Neel Rønholt altså tituleret den nyslåede konge som kronprins.

Derfor valgte holdet bag 'Orkestret' at hive den 39-årige skuespillerinde ind igen efterfølgende for at indtale replikken med konge i stedet for kronprins, så lydsporet kunne ændres.

»Optagelserne til 'Orkestret' fandt sted, inden Dronningen havde meldt sin abdikation – så vi besluttede at ændre replikken i postproduktionen, da vi synes, der skulle tituleres korrekt,« fortæller Morten Egholm til Billed-Bladet.

I scenen snakker Neel Rønholts karakter Regitze med Rasmus Bruuns karakter Jeppe, der som chef er presset over at skulle finde en ny sponsor til det økonomisk pressede orkester.

Denne scene med Neel Rønholt og Rasmus Bruun måtte ændres efter tronskiftet. Foto: Niels Buchholzer DFF Vis mere Denne scene med Neel Rønholt og Rasmus Bruun måtte ændres efter tronskiftet. Foto: Niels Buchholzer DFF

Her foreslår hun ham at hive fat i den excentriske, men rige iværksætter Marcus Holm.

»Han hænger ud med kong Frederik. Det var faktisk Marcus, der gav ham ideen til Royal Run,« siger Regitze til en tydeligt imponeret Jeppe.

Men på videooptagelserne siger Neel Rønholt altså 'kronprins Frederik' i stedet for konge.

Heldigvis drejer hun ryggen til kameraet i momentet, og derfor har hun altså kunne indtale replikken igen, så man på lydsporet kan høre hende titulere kongen korrekt.



Herunder kan du høre seneste afsnit af B.T.s podcast 'Kongehuset bag kulissen', der tager kong Frederik nylige statsbesøg i Norge under kærlig behandling.