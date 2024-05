En kendt tv-sportsvært blev tidligere på ugen anholdt mistænkt for voldtægt af et barn under ti år.

Det skriver The Sun. B.T. kan ikke verificere oplysningerne.

Sportsværten blev anholdt i forbindelse med en razzia klokken fire om morgenen, og i samme ombæring foretog politiet en ransagning af ejendommen, som ligger i det sydlige England.

Manden blev afhørt og holdt varetægtsfængslet i omkring 18 timer, men blev efterfølgende løsladt mod kaution.

Ifølge mediet skulle værten efter sigende have voldtaget et barn under ti år, og det hævdes, at barnet blev voldtaget ved mere en én lejlighed over en periode.

På tidspunktet, hvor overgrebene fandt sted, arbejdede han i tv-branchen.

Politiet, som nu forventes at foretage yderligere undersøgelser, bekræfter anholdelsen overfor The Sun, der ligeledes har talt med tv-værtens nabo.

»Politiet dukkede op meget tidligt. De tog ham væk og var der i et stykke tid og foretog en eftersøgning. Alle er chokerede over hans anholdelse,« siger naboen.

The Sun har kontaktet mandens arbejdsgiver for en kommentar.