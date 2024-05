En villa i udkanten af det sydlige Næstved står søndag morgen indhyllet i flammer.

Det viser billeder fra stedet. Og politiet bekræfter, at huset ikke står til at redde.

»Situationen er den, at brandvæsenet står med det, de kalder en kontrolleret nedbrænding. Huset står ikke til at redde,« siger vagtchef ved Sydsjællands og Lollands-Falsters Politi Lars Denholt søndag morgen.

»Vi fik meldingen klokken 06.24 om en brand i en villa. Og da vi kommer derud, kan vi konstatere, at der er tale om en stråtækt villa, der er helt overtændt,« siger vagtchefen.

Umiddelbart regner politiet ikke med, at der var nogen i huset, som ifølge naboer til grunden, der ligger ud udkanten af Næstved ved et markområde, har stået tomt i et længere stykke tid.

»Vi har talt med naboer til huset, som fortæller, at der ikke har været nogen derinde i flere måneder. Og vi kan ikke komme i kontakt med ejeren af huset, så vi forventer ikke, at der er nogen hjemme,« siger Lars Denholt.

På grund af husets placering med ikke mange andre huse i nærheden, så frygter politiet ikke, at de voldsomme flammer fra den stråtækte villa vil sprede sig.

»Det ligger en smule isoleret, så det regner vi ikke med. Og selvom det ligger ud til Borupvej, så vil det nok ikke give trafikale problemer sådan en søndag morgen,« siger vagtchefen.

Den resterende opgave for brandvæsenet kommer dog til at vare nogle timer endnu.

»Brandvæsenet kommer til at være ved huset noget tid endnu, da de skal sørge for, at det foregår stille og roligt,« siger vagtchefen.