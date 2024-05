Det var egentlig meningen, at det skulle hænge i det britiske parlament, men manden på portrættet brød sig så lidt om det, han så ved afsløringen, at han i stedet tog det med sig hjem – og brændte det.

Maleriet var malet af Graham Sutherland, der var en af sin tids mest velrenommerede kunstnere, og motivet – som altså afskyede det endelig resultat – var ingen ringere end Winston Churchill.

Et lidt nyere eksempel på, hvor galt det kan med et portrætmaleri, udspiller sig for tiden i Australien.

Her har den indfødte kunstner Vincent Namatjira lavet serien 'Australia in Colour', som er udstillet på National Gallery of Australia.

Gina Rinehart er Australiens rigeste kvinde. Foto: Handout/Reuters/Ritzau Scanpix

Den består af 21 portrætter. Heriblandt dronning Elizabeth, Jimi Hendrix og Australiens tidligere premierminister Scott Morrison.

Blandt de udvalgte er også Gina Rinehart.

Men noget tyder på, at hun ikke bryder sig specielt meget om portrættet. CNN skriver i hvert fald, at hun har kontaktet nationalgalleriets direktør og bestyrelse og bedt om at få det fjernet.

»Siden 1973, hvor National Gallery erhvervede Jackson Pollocks 'Blue Poles', har der været en dynamisk diskussion om den kunstneriske værdi af værker i den nationale samling og/eller udstillet på galleriet. Vi præsenterer kunstværker for den australske offentlighed for at inspirere folk til at udforske, opleve og lære om kunst,« skriver de i en udtalelse, hvor de ikke forholder sig direkte til påstanden om, at Rinehart vil have maleriet fjernet.

Manden bag, Vincent Namatjira, er også kommet med sit syn på sagen.

»Jeg maler verden, som jeg ser den,« siger han.

»Folk behøver ikke at kunne lide mine malerier, men jeg håber, at de tager sig tid til at kigge og tænke: 'Hvorfor har den her aboriginerfyr malet disse magtfulde mennesker? Hvad prøver han at sige?«

Australiens nationale forening for billedkunst støtter også kunstneren og slår fast, at Rinehart er i sin gode ret til at have en mening om billedet, men hun kan ikke diktere, om det skal udstilles eller ej.

CNN har forsøgt at få en kommentar gennem Hancock Prospecting, mineselskabet, som Rinehart er formand for, og som har skabt hendes formue, men de er ikke vendt tilbage.

Ifølge Forbes har hun en formue 206 milliarder kroner.