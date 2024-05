En voldsom retssag, hvor en ung, irsk mand har stukket sine mindre søskende ihjel, har været i retten.

Sagen om den 26-årige Andy Cash, som gik amok med kniv og dræbte sine familiemedlemmer, har vakt opsigt i Irland.

Det skriver BBC.

Her i starten af maj, har den 26-årige erkendt, at han var skyldig i mordet på sine tre søskende, det otteårige tvillingepar Chelsey og Christy, og den 18-årige Lisa.

Storebroren havde bedt en taxachauffør om at parkere ved familiens hus, hvor han var gået ind og havde udført sin grusomme gerning. Alt imens taxameteret kørte.

»Hele vores verden er væk, og der er intet, der kan ændre det,« udtalte moren, Margaret McDonagh, i retten.

De grusomme scener fra morddagen er ikke for sarte sjæle, der fandt sted i september 2022 i familiens hjem i Dublin.

I alt stak Andy Cash begge af sine søstre mere end 60 gange, mens broderen, Christy, blev stukket over 100 gange med kniven.

Efter at have overfaldet og stukket sine søskende, gik Cash ud til taxachaufføren igen og bad ham ringe til politiet.

Da de kom, kastede Cash først et fjernsyn ud af vinduet, og senere på uhyrlig vis smed han sin lillebror ud af vinduet.

Efterforskningen har senere afsløret, at Andy Cash først bad sin 18-årige lillesøster, Lisa, om penge.

Hun nægtede dog at have nogle penge og sagde til storebroren, at han ikke burde være på adressen.

Et egentligt motiv for forbrydelsen har ikke været offentliggjort.

Andy Cash, der tilstod i retten, og er blevet idømt tre livstidsdomme for sine forbrydelser, skriver BBC.