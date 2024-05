Nogle har forsøgt og givet fortabt, andre hænger i med det yderste af neglene.

Det danske dagligvaremarked er ikke altid for sarte sjæle, men én spiller tromler fremad i disse dage.

Rema 1000 fejrede det torsdag på en måde, de sjældent gør.

»Det er faktisk en sjældenhed at se Rema 1000 fejre sig selv på den her måde,« lyder det fra redaktionschef for B.T. Penge, Niels Philip Kjeldsen, om åbningen af kædens butik nummer 400.

»Det er en kæde, som på mange måder kører efter mantraet 'den, der lever stille, lever godt' forstået på den måde, at de ikke har lige så store armbevægelser som konkurrenterne,« siger han videre.

Fejringen var dog ikke lige frem stille torsdag morgen, da B.T. dækkede åbningen.

Der var hornmusik, gratis kaffe-to-go, balloner, borgmestervisit og en masse taler, da Rema 1000 i Jyllandsgade i Vejle åbnede dørene for de handlende.

»Når Rema 1000 på den her måde fejrer sig selv med borgmestertale og hornmusik og indbudt presse, er det et klart signal om, at de godt er klar over, at det her er en meget markant milepæl,« siger Niels Philip Kjeldsen.

»Og det kan man sådan set ikke rigtigt sige dem imod. De buldrer fremad. Og de er oven i købet kun halvvejs med den bølge af butiksåbninger, de er i gang med.«

Udvidelsen af Rema 1000 kommer dog som en forlængelse af, at Aldi så sig nødsaget til at trække sig fra Danmark.

Alligevel er man i Rema 1000 ikke bange for at have taget munden for fuld. Det siger direktør Henrik Burkal til B.T., hvilket man kan læse her.

I en tale i baglokalerne ved denne åbning siger direktøren, at det har været 'en kæmpe operationel opgave' at åbne det store antal butikker, Aldis lukning gjorde muligt.

Han siger, at de i kæden laver 2.000 nye jobs i år i kraft af deres store satsning.

Det er dog ikke alle, der denne torsdag tager del i fejringen af Rema 1000. B.T. har tidligere talt med Jannie Holm-Petersen, som er meget frustreret over de mange nye åbninger.

Det kan man læse mere om her.

Hos giganten Salling Group bliver der også lagt mærke til, hvad der sker i Rema 1000 lige nu. Det kan du høre 9.11 minutter inde i det her specialafsnit af podcasten Spar Kassen: