Der sker store ting i dagligvarebranchen, og flere kæder åbner butik efter butik.

Det er dog ikke alle, som mærker noget til de mange nye butikker. I Frederiksværk må de sige farvel til den lokale Rema 1000, og det er de trætte af.

»Det frustrerer mig, når jeg ser det her med, at man åbner alle de nye butikker. Hvorfor skal vores så lukkes?«

Hør i denne uges udgave af B.T.s Spar Kassen-podcasten, hvordan du bedst får din opsparede penge til at vokse. I et konkret eksempel bliver 50.000 til 80.000 kroner på ganske overskuelig vis:



Sådan lyder spørgsmålet fra Rema 1000-kunde Jannie Holm-Petersen.

Hun er en af mange beboere i den Nordsjællandske by, som er ærgerlige over, at Rema 1000 lukker.

Mange har givet udtryk for deres frustration i en Facebook-gruppe, der er er imod lukningen af butikken i Frederiksværk.

900 medlemmer tæller gruppen.

I stedet for at ligge i Frederiksværk, flytter butikken til nabobyen St. Lyngby. Med købmand, personale og det hele.

»Jeg kan simpelthen ikke forstå, den flytter, når vi nu er så mange, der er glade for butikken her i Frederiksværk. Det er som om, de ikke vil have vores penge,« siger Jannie Holm-Petersen.

For hende bliver turen 10 til 12 kilometer lang i stedet for omkring tre kilometer til den nuværende placering i Kregme udenfor Frederiksværk.

Jannie Holm-Petersen, der er pensioneret, påpeger, at det også vil have betydning for dem, der ikke ejer bil.

Kunne du ikke handle i nogle af byens andre butikker?

»Jeg handler forskellige varer i forskellige butikker, ligesom jeg tror, de fleste gør. Man har jo varer, man er ekstra glad for,« siger Jannie Holm-Petersen.

Hun understreger, at størstedelen af hendes køb indtil nu er gjort i Rema 1000.

Det er især aspektet med, at kæden åbner nye butikker rundt omkring, som frustrerer hende, når nu hendes lokale filial snart er fortid.

Men Rema 1000-kunden synes også, at der er for lidt information fra kæden om, hvorfor man vælger at lukke i Frederiksværk.

»Sagen er, at vi gennem længere tid har været på udkig efter en ny beliggenhed i Kregme (Frederiksværk), men vi har ikke kunnet finde en ny, mere attraktiv beliggenhed i byen,« skriver Rema 1000s pressechef Jonas Schrøder i et mailsvar til B.T.

»Nu har vi fået muligheden i St. Lyngby, som vi i løbet af i år flytter til fra Kregme, når den nye butik står færdig.«

Han understreger, at det selvfølgelig er ærgerligt for de kunder, der bor tæt på. Samtidig håber de hos Rema 1000, at kunderne vil begynde at handle i den nye butik i St. Lyngby.

Desuden understreger han, at man hos Rema 1000 stadig er åben for at åbne en ny butik i Frederiksværk.

»Vi har en interesse i et etablere os med et nyt og moderne butiksanlæg i Frederiksværk, hvis der byder sig en attraktiv mulighed.«

Han afvise, at det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som har været inde over denne sag, som nogle af Frederiksværk-kunderne ellers har spekuleret i.

Hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen beslutter de ellers i nogle tilfælde, om kæderne må åbne butikker bestemte af hensyn til konkurrencen på markedet.