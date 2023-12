Spil tidligere udgaver her:

Sådan spiller du spillet:

I DAGENS ORD gælder det om at gætte et ord på 6 bogstaver i så få forsøg som muligt og allerhøjst i sjette forsøg. Hvert gæt skal være et gyldigt dansk ord. Klik på bogstaverne i tastaturet for at vælge dem og »enter« for at indgive dit bud.

Lidt ligesom i det klassiske spil Mastermind får man efter hvert forsøg at vide, hvilke bogstaver som ikke er med i svaret (grå farve), hvilke bogstaver som er med, men skal stå et andet sted (gul farve), og hvilke bogstaver som står på den rette plads i ordet (grøn farve).

Svaret kan godt indeholde flere af det samme bogstav. På den måde udelukker man flere og flere bogstaver og afslører mere og mere af løsningen.

