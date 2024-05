Over de seneste uger har tusindvis af georgiere været på gaden for at demonstrere mod den siddende regerings beslutning om en ny lov.

Alligevel er den ved at træde i kraft. Og det skræmmer virkelig mange af de lokale, fortæller danske eksperter.

»Georgien har været ustabilt i årevis. Men ser man i det store hele, så har de tydeligt bevæget sig mod EU,« siger Flemming Splidsboel, der er Rusland-ekspert ved DIIS og har fulgt situationen i den tidligere sovjetstat i en årrække.

»Ofte har de i Georgien taget to skridt frem mod EU, og så gerne et skridt tilbage mod Rusland,« uddyber han.

Det seneste skridt tilbage mod Rusland kom for nylig, da en lov, der har fået navnet 'den russiske lov', blev introduceret i det georgiske parlament.

Loven handler kort fortalt om, at organisationer i landet, der modtager over 20 procent af deres finansiering ude fra, vil blive stemplet som 'offentlige agenter'. Et træk, der minder meget om det, der er blevet indført i Rusland – deraf tilnavnet.

Loven er trods enorme protester blandt befolkningen i Georgien og oppositionen i landet nået gennem parlamentet.

Og det er blot et spørgsmål om tid, før den træder i kraft.

En demonstrant indhyllet i tåregas i Tblisi. Foto: Giorgi Arjevanidze/AFP/Ritzau Scanpix

Normalt har den georgiske befolkning været vant til at bevæge sig tilbage mod Rusland.

Men for mange hundredtusinder blev den 'russiske lov' en alt for stor bevægelse tilbage for landet, der i december sidste år til stor intern begejstring opnåede ansøgerstatus hos EU.

Det har ført til voldsomme sammenstød mellem demonstranter og landets sikkerhedsstyrker. Og blandt andet er flere oppositionsledere blevet banket.

Der er da også en god grund til, at mange i Georgien frygter den 'russiske lov', fortæller Claus Mathiesen, der er studielektor ved Forsvarsakademiet og længe har haft fokus på Rusland og tidligere sovjetstater.

Den georgiske oppositionsleder Levan Khabeishvili fik tæv af sikkerhedsstyker, påstår han. Foto: Levan Khabeishvili på X

»Det er ikke så usædvanligt med gennemsigtighedslove, hvad angår udenlandske penge og donationer. Det har man i mange vestlige lande også,« siger Claus Mathiesen.

»Men en lov, der ligner den her i Georgien, har vist sig meget nyttig for Rusland til at slå ned på oppositionen. Og det skræmmer virkelig mange i Georgien, for de har set, hvordan den er blevet brugt i Rusland,« siger Claus Mathiesen.

Flemming Splidsboel er helt enig:

»I Rusland har den her type lov været et enormt stærkt redskab mod oppositionen. Og derfor ser vi de her store protester i Georgien,« forklarer han.

Sammenstød mellem demonstranter og sikkerhedsstyrker i Tblisi. Foto: Giorgi Arjevanidze/AFP/Ritzau Scanpix

Netop den russiske lov kan også vise sig at være et noget større skridt tilbage mod Rusland end mange i Georgien ønsker sig.

Og den kan vise sig svær at omgøre. Også selvom oppositionen ser ud til at kunne vinde flertallet i parlamentet ved efterårets valg.

Flemming Splidsboel sætter ord på den bekymring, mange i Georgien deler:

»Hvad hvis den her nye lov gør det vanskeligt for Georgien at bevæge sig fremad mod EU? Kan den her lov være det afgørende knæk?« spørger han.

På den baggrund er han ikke overrasket over, at situationen i det kaukasiske land er tilspidset.

»Det er ekstremt voldsomt, det, der har fundet sted med kampe mellem sikkerhedsstyrker og demonstranter. Og det viser en splittelse i befolkningen. Men der er også meget på spil.«

Den 'russiske lov' er nu gået igennem det georgiske parlament. Og det ventes, at den træder i kraft inden længe.