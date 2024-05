Et mand mistede livet og et næsten færdigt nybygget vandland udbrændte.

Nu har politiet tilsyneladende fundet frem til, hvad der gik galt i den svenske forlystelsespark Liseberg tidligere på året.

Det skriver Göteborg-Posten.

Her fremgår det, at politiet i en rapport til Arbetsmiljöverket – arbejdstilsynet – er kommet med følgende konklusion:

Røgudviklingen var massiv. Foto: Bjorn Larsson Rosvall/AFP/Ritzau Scanpix

»Ved svejsning af vandrutsjebanen startede en brand, som siden spredte sig til den resterende bygning,« står der ifølge mediet, der har set rapporten:

»Branden bredte sig hurtigt og skabte stor ødelæggelse.«

Det var midt i februar, at Lisebergs nyeste forlystelse, vandlandet Oceana, pludselig blev ramt af så massiv en brand, at flammerne og den tykke røg derfra kunne ses over store dele af den svenske storby Göteborg.

Efterfølgende blev en mand flere dage senere fundet død i den udbrændte bygning.

Ødelæggelserne i det nye vandland Oceana var enorme. Foto: Björn Larsson Rosvall/EPA/Ritzau Scanpix

I rapporten står der videre, hvordan en »kraftig eksplosion« ligeledes sker i forbindelse med branden.

Thomas Sjöstrand fra Liseberg vil ikke kommentere den nye rapport fra politiet.

»Den rapport har jeg ikke været en del af,« lyder det.

Direktøren slår videre fast, at han afventer en rapport forlystelsesparkens forsikringsselskab om netop brandårsagen, inden han vil udtale sig.

Oceana skulle hav åbnet for første gang til sommer. Det vides endnu ikke, hvornår det vil ske i stedet.