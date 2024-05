To mongolske klatrer har været savnet i over 8000 meters højde siden mandag.

53-årige Usukhjargal Tsedendamba og 31-årige Purevsuren Lkhagvajav havde begivet sig ud på den sidste etape mod toppen af Mount Everest uden sherpa.

»De var sikre på både deres viden og deres styrke. De fortalte os, at de var professionelle klatrere, og at de ikke behøvede at blive støttet af sherpaer,« fortalte Lakpa Sherpa, grundlægger af ekspeditionsfirmaet 8 K Expedition, som de to klatrere var en del af, til Everest Chronicle tidligere på ugen.

»Vi tilbød dem endda guiderne gratis, men de nægtede,« fortsatte han.

Da de ikke gav lyd fra sig, blev to sherpaer straks sendt ud for at lede efter dem.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er en af ​​klatrerne nu fundet død. Eftersøgningen fortsætter efter den anden.

Avisen Everest Chronicle skriver fredag, at det er 53-årige Usukhjargal Tsedendamba, der er fundet død.

Pemba Sherpa i 8 K Ekspeditionen siger, at klatreren blev fundet død i en højde af omkring 8.600 meter. Han har i øjeblikket ingen yderligere detaljer om dødsfaldet, skriver Reuters.

»Redningsarbejdere leder nu efter den anden klatrer i samme område,« siger Pemba.

Dårligt vejr med meget vind har skabt udfordringer for redningsarbejdet, der foregår i den såkaldte 'dødszone' på verdens højeste bjerg.

Området fik sit kaldenavn på grund af de farligt lave niveauer af ilt.

Den mongolske bjergbestigers død er den første tragedie i årets klatresæson på Mount Everest, skriver Reuters.