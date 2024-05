Det vakte opsigt, da B.T. onsdag kunne afsløre, at kong Frederik og dronning Mary rejste hjem fra statsbesøg i Norge hver for sig.

Men nu bekræfter Kongehuset overfor B.T., hvorfor dronning Mary kørte mod lufthavnen for at flyve hjem onsdag aften, mens kong Frederik blev og sejlede med resten af delegationen hjem i Kongeskibet Dannebrog.

Dronningens strammere tidsplan skyldtes nemlig, at hun allerede torsdag havde forpligtelser at se til hjemme på Amalienborg.

Kongehusets kommunikationsafdeling bekræfter, at dronning Mary fløj hjem onsdag for at kunne modtage FNs flygtningehøjkommissær på Amalienborg.

Efter onsdagens afsluttende returmodtagelse på Kongeskibet Dannebrog, tog dronning Mary med fly hjem fra statsbesøget i Norge, mens kong Frederik senere på aftenen sejlede med skibet hjem mod Danmark igen. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB/Ritzau Scanpix Vis mere Efter onsdagens afsluttende returmodtagelse på Kongeskibet Dannebrog, tog dronning Mary med fly hjem fra statsbesøget i Norge, mens kong Frederik senere på aftenen sejlede med skibet hjem mod Danmark igen. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB/Ritzau Scanpix

I de royale gemakker tog den nyslåede dronning så torsdag imod FNs højkommissær på flygtningeområdet, italienske Filippo Grandi, som fortalte om arbejdet.

Dronning Marys møde med flygtningehøjkommisærren – hvor også den danske ambassadør Ib Petersen deltog – har ikke fremgået af den kongelige kalender. Efter B.T.s henvendelse er mødet blevet indsat.

Kongehusets kommunikationsafdeling bekræfter ligeledes overfor B.T., at også kong Frederik efterfølgende er hjemvendt igen med Kongeskibet Dannebrog.

Seneste afsnit af B.T.s royale podcast 'Kongehuset bag kulissen' handlede også om Kongeparrets statsbesøg i Norge. Hør afsnittet herunder eller der, hvor du hører podcasts.