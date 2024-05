Tidligere på ugen bredte der sig på flere medier overskrifter om, at Vatikanet fredag ville holde pressemøde om aliens.

Og den katolske stat har da også ganske rigtigt holdt pressemødet, men emnet var ikke helt så forsimplet, som der var lagt op til.

I stedet var kardinal Víctor Manuel Fernández, præfekt for dikasteriet for troslæren (DFF), monsignore Armando Matteo, sekretær for den doktrinære sektion i DFF, og søster Daniela Del Gaudio fra det pavelige internationale Maria-akademi mødt op for præsentere de nye bestemmelser, 'der kan skelne mellem åbenbaringer og andre overnaturlige fænomener'.

Det skriver Vatican News.

Om der er mange katolikker, der har gået rundt og manglet disse bestemmelser i deres hverdag, står ikke klart, men præsenteret blev de altså.

Og de har været tiltrængte, hvis man spørger Vatikanet.

I det forrige århundrede oplevede de, hvordan lokale biskopper var alt for hurtige til at erklære et fænomens overnaturlighed, blot for at beslutningen senere blev ændret højere oppe i systemet af det, der engang var kendt som Det Hellige Kontor.

Derfor begyndte dikasteriet for troslæren i 2019 at arbejde på de nye normer, som 4. maj blev godkendt af pave Frans.

De har blandt andet besluttet, at de nu skal godkende den beslutning, som biskoppen er kommet frem til, før den står til troende.

Biskopperne bliver også bedt om ikke at komme med offentlige erklæringer om fænomener af overnaturlig karakter, da det kan lede til forvirring og sensationalisme.

Normerne tager også stilling til, hvordan et muligt overnaturligt fænomen skal defineres.

Her er der hele seks kategorier.

En af dem er 'curatur'. Ved et sådan overnaturligt fænomen er 'flere væsentlige kritiske elementer er noteret', men det er allerede så udbredt, at det kan gøre de troende oprørte, hvis det forbydes. Biskoppen opfordres dog til ikke at tilskynde fænomenet.