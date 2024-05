I Ringsted Kommune synes man selv, at man har fået en god idé.

»Vi tænkte, at det her var en mulighed for at turde at være proaktive i kommunen,« siger Andreas Karlsen, formand for den konservative byrådsgruppe.

Det skriver TV2 Øst.

For et enigt byråd har besluttet sig for at kontakt Novo Nordisk – simpelthen med henblik på at få lægemiddelmastodonten til at slå sig ned i Ringsted Kommune.

Danish Crowns slagteri i Ringsted lukker. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Danish Crowns slagteri i Ringsted lukker. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Her er man hårdt ramt på netop jobfronten, efter at Danish Crown for en måned siden meldte ud, at man lukker sit slagteri i Ringsted.

Det betyder et farvel til omkring 1.200 stillinger.

Og kommunen håber nu på at kunne skabe en masse nye job ved at lokke Novo Nordisk til at oprette en produktionsanlæg, eventuelt i Danish Crowns gamle bygninger.

Det er ikke lykkedes TV2 Øst at få en kommentar fra Novo Nordisk.