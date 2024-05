I Vejle kunne man tæt på stationen høre både hornmusik og klapsalver torsdag morgen.

Rema 1000 åbnede nemlig en særlig butik, som er et billede på det, der har rumsteret i den danske dagligvarebranche det seneste år.

Nummer 400 butik er åbnet i Vejle, og mange kunder var stimlet sammen før klokken otte ved den røde løber på Jyllandsgade, hvor B.T. også var med.

Og selvom det forlød blandt Rema 1000-ledere, at der altid er fejring med rundstykker og taler ved butiksåbning, kunne de tilstrømmende opleve lidt ekstra 2. maj.

I Jyllandsgade i Vejle var der 2. maj 2024 stor fest, da Rema 1000 åbnede sin 400. butik.

Hornmusik, gratis kaffe, en tale fra borgmesteren, babyer med flag og masser af balloner.

Et scenarie, der ikke er så sædvanligt for en Rema 1000-åbning.

Sådan kunne man forstå ude bagved, da de interne taler blev holdt.

Her blev butikken på Jyllandsgade kaldt en 'milepæl. Noget ganske særligt, som der blev 'gjort mere ud af' en sædvanligt'.

For butikken er ikke bare et billede på Rema 1000, der vinder ind på det danske marked. Den er også konkret et billede på den mulighed, der pludselig opstod, som man i Rema 1000 har satset på.

Aldi trak sig fra det danske marked, og det er en stor del af grunden til, Rema 1000 åbner 70 butikker i år.

Løftet fra Rema 1000s administrerende direktør Henrik Burkal er, at den vilde ekspansion ikke kommer til at koste eksisterende kunder noget.

Det er en dyr omgang at ekspandere, kan man have nok fokus på stadig at være prisdygtige og levere en ordentlig service samtidig?

»Absolut. Det danske dagligvaremarked har en så intens konkurrence, at hvis ikke man er på plads på pris og præstation, er der afregning ved kasse et. Man stemmer jo med dankortet.«

Henrik Burkal vil ikke give et bud på, hvornår butik nummer 500 åbner. Til gengæld er direktøren overbevist om, at man kun åbner i det omfang, man kan følge med.

Der har med mellemrum været Rema 1000-butikker, som bliver lukket for at kæden kan åbne andre steder. Konkret i Frederiksværk, hvor Jannie Holm-Petersen som kunde er meget frustreret. Det kan man læse her.

Om denne prioritet lyder det fra direktøren:

»Det er klart, vi hele tiden skal sørge for en høj omsætning per butik, fordi det gør at omkostningerne i procent bliver lavere,« siger Henrik Burkal.

Det vil derfor påvirke, der hvor kæden flytter fra, lyder det.

2. maj åbnede foruden butikken i Vejle også en ny butik i både Aarhus og Odense.

