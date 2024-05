En 31-årig mand har torsdag fået tilføjet et nyt hak i sit i forvejen blakkede cv.

Torsdag er han blevet dømt for i 27 tilfælde at have filmet kvinder, der ikke var klar over, at de blev optaget.

10 måneder i fængsel lød straffen for de mange blufærdighedskrænkelser.

Det blev slået fast i Københavns Byret torsdag.

Den 31-åriges forsvarsadvokat, Lene Sejersen, oplyste med det samme, at man vælger at modtage dommen.

Derfor blev den tiltalte lagt i håndjern og fulgt tilbage til arresten, hvor han har siddet varetægtsfængslet, siden sagen startede. Han var tiltalt for i alt 70 forhold, der dækker over 27 episoder, hvor kvinderne er blevet filmet uden deres vidende.

I flere af tilfældene er den 31-årige brudt ind i ofrenes hjem, hvor han har løftet deres dyner og filmet deres nøgne kroppe imens de sov.

Det var dog ikke kun i deres private hjem, at ofrene blev krænket.

I et af forholdene lyder det eksempelvis, at den 31-årige over en periode på to uger i et solcenter i Slagelse skal have filmet 33 personer der tog sol, uden at de var klar over det.

»Du har tidligere begået lignende forhold. Der er tale om en grov krænkelse af de personer, som du går ind og tiltvinger dig adgang til. Du går ind på private boliger og filmer. Det mener vi, at der er stor grovhed i,« forklarede dommeren torsdag, efter dommen var blevet afsagt.

Fik fingrene i hans telefon

Det er under et halvt år siden, den tiltalte sidst var forbi byretten i hovedstaden.

Her blev han idømt tre måneders fængsel for uberettiget at have skaffet sig adgang til værelser på Hotel Cabinn i København.

På værelserne lå kvinder og sov. Og dem rørte han ved, hvorved han krænkede deres blufærdighed, lød det i dommen.

Sagen om hotelkrænkelserne stammer fra sommeren 2023, hvor politiet hurtigt kom på sporet af den 31-årige.

Han blev anholdt, sigtet og varetægtsfængslet, og i den forbindelse undersøgte politiet hans telefoner. I alt fire styk.

På dem fandt man en lang række billeder og videoer af særligt kvinder, der umiddelbart ikke var klar over at de blev optaget, og det er netop det materiale, han nu sidder i retten for.

Dømt flere gange før

Det er langt fra første gang, at den 31-årige skal i retten for at have krænket kvinder.

Han er blandt andet tidligere dømt for at sætte et skjult kamera op i et solarie, som skulle bruges til at filme de besøgende.

Derudover har han en dom for at have franarret kvinder nøgenbilleder, og så er han også dømt for at have hacket sig ind på kvinders sociale medier for at tilgå billedmateriale.

Senest blev han så ved Retten i Næstved kendt skyldig i en sag, hvor han sad tiltalt for at have kigget ind ad vinduerne hos en række borgere i Slagelse.

Også i den sag har han tidligere forklaret, at hans formål med at være på adresserne ikke var at belure kvinder, men derimod at han var der for at stjæle.



Det var dog ikke noget, retten dengang valgte at tro på.

»Vi mener, det er bevist, at de steder, hvor det er bevist, at du indfandt dig, var du for at krænke blufærdigheden, lure på nøgne damer, se folk have sex og eventuelt filme dem med dit kamera,« udtalte dommeren, i forbindelse med at der blev afsagt skyldkendelse i sagen.

Selvom den 31-årige i denne sag er fundet skyldig i langt de fleste forhold, han var tiltalt for, har Retten i Næstved endnu ikke afsagt dom.

Man har nemlig afventet en mentalerklæring for at kunne tage stilling til, om den 31-årige skal idømmes almindelig fængselsstraf eller en anden foranstaltning.

Den mentalerklæring kunne anklageren torsdag præsentere i Københavns Byret, hvormed det kunne blive fastslået, at den 31-årige er egnet til at modtage almindelig straf.

Dommen i sagen fra Slagelse forventes at falde fredag.

Hør mere om den 31-årige og hans forbrydelser i B.T.s kriminalpodcast 'På fersk gerning' her, eller hvor du lytter til podcast.