I øjeblikket spiller han en meget lidt eftertragtet hovedrolle i tre forskellige straffesager.

I en af sagerne er den 30-årige mand tiltalt for at have brudt ind på to kvinders hotelværelser og befølt dem, imens de sov. I de to andre skal han have beluret og filmet kvinder og teenagepiger. Også når de var helt eller delvist afklædte.

Men de tre sager er ikke de første mod lurermanden. Faktisk langt fra.

B.T. har lavet en gennemgang af flere af hans tidligere domme og kan på den baggrund tegne et billede af en hashrygende mand uden respekt for kvinders privatliv.

Den første bemærkelsesværdige sag stammer fra et nordjysk solcenter.

Fik en bøde for lureri

Vi er tilbage i foråret 2013. I Hjallerup nord for Aalborg.

Over 13 dage skal den dengang 20-årige mand have indfundet sig i et solcenter og igennem to huller i væggen mellem kabinerne have beluret solbadende kvinder.

Noget, der blev opdaget og ved Retten i Aalborg få måneder senere kostede den unge mand fem dagbøder à 400 kroner.

Hvorfor han gjorde det, står hen i det uvisse, for sagen kørte uden et retsmøde, og dommeren tolkede det derfor, som om han tilstod.

Hash, hash og mere hash

Året efter var hans navn atter at finde på retslisterne. Denne gang i hovedstaden, hvor han blev dømt for besiddelse af stoffer. Mere konkret hash.

En optælling viser, at denne dom blot er én blandt i hvert fald 11 narkodomme på den 30-åriges straffeattest.

Selv erkender han da også blankt, at han har et hashmisbrug.

»Jeg ryger hash dagligt. Hver dag,« sagde han for nylig fra anklagebænken ved Retten i Næstved. Her er han aktuelt tiltalt i en sag, hvor han igennem vinduer skal have beluret en lang række kvinder i Slagelse.

Noget, han nægter sig skyldig i.

Adspurgt af anklageren, om han ikke var bange for at blive opdaget, når han gik op til huse, hvor der var lys tændt indenfor, lød svaret:

»Når jeg ryger hash – hvilket jeg har gjort i snart 17 år, cirka 10 gram om dagen – bliver jeg mere kold og tænker ikke på samme måde over tingene.«

Filmede og blev selv filmet

Netop beluringer – blufærdigheds- og husfredskrænkelser – er en genganger på den 30-åriges kriminelle cv.

Foruden solcenterdommen fra Aalborg blev han i april 2021 ved Københavns Byret dømt for blandt andet at have forsøgt at filme en kvinde, der ligeledes tog sol. Denne gang i Beauty Tan i Slagelse.

Her skal han have indfundet sig i solcentret, fjernet to loftsplader og sneget et kamera ind i en kabine for at filme en kvinde, der kun iført trusser lå i et solarie.

Det mislykkedes dog, da kvinden fik øje på kameraet.

Ved samme retssag blev han dømt for at have kigget ind ad vinduerne til et hjem i Slagelse, mens han onanerede. Episoden blev fanget på overvågningskamera, og den unge mand erkendte da også forholdet i retten.

Derudover blev han blandt andet dømt for to episoder, hvor han er gået rundt på andres private grund i Slagelse og kigget ind af deres vinduer, samt to forhold, hvor han skal have skaffet sig adgang til kvinders profiler på sociale medier og ændret deres koder, så de ikke selv kunne komme ind.

I det ene tilfælde skal han også på en kvindes profil have fundet flere billeder af hende i afklædt tilstand og truet med at dele dem.

Endte på russisk pornoside

En anden kvindes intime billeder endte på en russisk pornohjemmeside, efter han havde fået fat i dem. Det fremgår af en dom fra december 2017 i Retten i Roskilde.

Her var han blandt andet tiltalt – og blev også dømt for – et forhold om blufærdighedskrænkelse.

Han erkendte og forklarede, at han havde franarret kvinden billederne ved at oprette en falsk profil på Facebook. En profil, der skulle forestille at tilhøre en kvinde, der overvejede at få en brystforstørrende operation.

I en samtale med sit offer formåede han at overtale kvinden, som selv havde fået opereret bryster, til at sende før- og efterbilleder af hendes barm.

Og det var så dem, der sammen med kvindens navn blev delt på hjemmesiden Discord og siden endte på en russisk hjemmeside.

I kamp med politiet

Den seneste dom er kun et halvt år gammel og stammer også fra Københavns Byret, hvor han blev idømt 11 måneders fængsel for syv forskellige forbrydelser. Langt de fleste af dem handler hash, men to af dem handler om møder med politiet.

Begge på Christiania.

I retsbogen fra sagen bliver det beskrevet, at den 30-årige ved en episode i august 2022 sammen med flere andre råbte og kastede alverdens genstande mod politiet.

Dåser, flasker, malerbøtter og andet.

Ingen blev ramt, men den 30-årige gjorde sig skyldig i forsøg på grov vold mod politiet, vurderede retten, der ligeledes fastslog, at han ved en episode nogle måneder senere havde gjort sig skyldig i at modsætte sig anholdelse.

Den 30-årige blev idømt 11 måneders fængsel i sagen, der dog endnu ikke er afsluttet. Den blev anket, og han afventer derfor en tur i landsretten.

En travl kalender

Derudover har han flere besøg i Retten i Næstved og Københavns Byret i kalenderen.

På mandag tager Københavns Byret stilling i en sag, hvor han er tiltalt for at have skaffet sig adgang til værelser på Hotel Cabinn Copenhagen og befølt sovende kvinder, og i januar falder der i Næstved dom i sagen om serielureri i Slagelse.

Han nægter sig skyldig i begge.

På et senere tidspunkt kan retskredsen i København så igen få besøg af den 30-årige, hvis en tredje sag, hvori han for nyligt blev varetægtsfængslet, skal for retten.

Ikke overraskende handler også denne sag om blufærdighedskrænkelser.

Og mange af dem.

I sigtelsen lyder det, at den 30-årige tilbage i efteråret 2020 skal have beluret og filmet 33 personer i solcentret Beauty Tan i Slagelse og dermed have krænket deres blufærdighed.

Blufærdigheden skal også være blevet krænket hos to kvinder og en mand, der alle er blevet filmet gennem vinduer, mens de var afklædte.

Der er tale om ukendte personer på ukendte tidspunkter på ukendte steder. Politiet ved altså ikke, hvem ofrene er.

Når der så alligevel er rejst sigtelse, er det, fordi videoerne blev fundet på den 30-åriges telefon, da han i sommer blev anholdt for krænkelserne på Hotel Cabinn Copenhagen.

