»Jeg går og kigger efter, om der er noget i en vindueskarm. Om sommeren sover mange med vinduet åbent, og så kan man lige stikke hånden ind.«

Det fortæller en 30-årig mand fredag fra anklagebænken i Retten i Næstved.

Han er tiltalt for i 32 tilfælde at have kigget ind og lyst ind ad vinduerne på en række boliger i Slagelseområdet 'med henblik på beluring', som det lyder i anklageskriftet.

I flere af forholdene er han tiltalt for at have kigget ind ad badeværelsesvinduet hos kvindelige beboere, imens de var i bad eller lige var kommet ud af badet.

Den 30-årige nægter sig skyldig i forholdene om blufærdighedskrænkelse og husfredskrænkelse, der skal være fundet sted fra april 2022 til maj 2023.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan det dengang skabte frygt i lokalområdet, at en person lyste og kiggede ind ad vinduerne hos en række borgere.

I retten beskriver flere vidner, hvordan de om natten pludselig så en person uden for deres vindue.

Et vidne beskriver, hvordan hun så en person kigge ind igennem sit badeværelsesvindue.

»Jeg bliver meget forskrækket og slår på ruden. Men han bliver stående,« siger hun.

Et andet vidne fortæller, at hun lå i sin seng, da hun pludselig så en hånd blive stukket ind gennem et vindue. I hånden var der en telefon, der lyste. Vidnet fortæller, at hun havde en klar fornemmelse af, at personen brugte telefonen til at filme hende.

Den 30-årige erkender at have været til stede på flere af adresserne. Men han var der ikke for at belure beboerne, siger han. Han var derimod ude for at se, om der var noget han kunne stjæle.

Imens afgiver forklaring fra vidneskranken, vipper hans fødder ustandseligt op og ned under bordet.

Han fortæller, at han besøgte boligerne om natten og undersøgte om døre eller vinduer var åbne.

»Jeg ser, om der er et åbent vindue, hvor jeg kan stikke hånden ind og tage værdigenstande,« lyder det.

Den tiltalte forklarer videre, at han dog ikke stoppede, hvis han ikke fandt et åbent vindue.

»Jeg håber lidt, at de ikke er vågne, og så kan jeg for eksempel åbne hoveddøren og se, om der er en taske, jeg kan stjæle. Eller se, om de har en ekstranøgle, så jeg kan komme tilbage, når de er på ferie,« forklarer han.

Den 30-årige fortæller, at han ikke går hen til boliger, hvor hoveddøren står åben, men at han ikke lader sig skræmme af, at der er lys tændt i boligerne.

»Jeg har jo læst meget om de der tricks – om hvad folk skal gøre, så det ligner, at der er nogle hjemme. Hvis mine forældre er ude og rejse, er deres lys også tit tændt,« forklarer han.

Under retsmødet afspiller anklageren en række videoovervågninger fra de forurettedes boliger for at spørge den tiltalte, om han kan genkende sig selv på videoerne.

I retten fortæller den tiltalte, at det godt kunne ligne, at det er ham, der optræder i en række af videoerne, men at han ikke er sikker.

Under afspilningen af en af videoerne fortæller han, at personens tøj godt kan ligne hans eget. Alligevel mener han ikke, at det er ham, der optræder på videoen.

»Han går jo lige forbi hoveddøren. Hvis det var mig, ville jeg have taget i døren for at se, om den var låst,« forklarer han.

Udover forholdene om blufærdighedskrænkelse er den 30-årige også tiltalt for fire forhold om besiddelse af cannabis og kokain og et forhold om besiddelse af en peberspray.

De forhold erkender han.

Hør B.T.s kriminalpodcast 'På fersk gerning' her, eller hvor du lytter til dine podcast: