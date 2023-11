»Jeg ser ham stå og rode med hovedet ind ad vinduet. Så får vi øjenkontakt.«

Sådan forklarer et vidne, der tidligt en majmorgen i år stødte på en formodet lurer.

Ifølge anklageren er personen identisk med den 30-årige mand, der nu sidder på anklagebænken ved Retten i Næstved, hvor han er tiltalt for flere end 30 tilfælde af blufærdighedskrænkelse. Krænkelser, han skal have begået ved at kigge ind ad vinduerne til en række Slagelse-borgeres private hjem.

Den 30-årige nægter sig skyldig. Han har tidligere forklaret i retten, at han ikke var ved boligerne for at belure beboerne. I stedet var han der for at lede efter noget at stjæle.

I retten torsdag fortæller en række vidner om deres oplevelser med vindueskiggeren, der i løbet af et år skabte frygt i Slagelse-området.

Forfulgte vindueskigger

Et vidne beretter, at han ved femtiden om morgenen 16. maj 2023 så en person stå med hovedet ind ad vinduet på en bolig.

Han kiggede på gerningsmanden, og pludselig fik de øjenkontakt.

»Han stod og rodede ind ad vinduet. Så så han pludselig på os, og så havde vi lidt af en stirrekonkurrence,« siger han.

Efter nidstirringen løb gerningsmanden væk fra boligen. Først satte vidnet sig ind i sin bil, men besluttede sig så for til fods at følge efter gerningsmanden ind i en gyde.

»Jeg ved, at du ikke kan løbe videre fra gyden, så jeg fulgte efter ham derind.«

Inde i gyden hoppede gerningsmanden dog over en mur og flygtede væk, forklarer vidnet.

Haspen var taget af vinduet

I flere af forholdene er den 30-årige tiltalt for at have kigget ind ad vinduet hos kvindelige beboere, imens de var i bad eller lå og sov.

Flere af de forurettede, der alle er unge kvinder, har deres mødre med i retten.

Mødrene sidder på stole ved døren ind til retslokalet, imens kvinderne fortæller om, hvordan de opdagede, at en mand havde været ved deres vinduer.

Et vidne beskriver, hvordan hun om natten ikke tænkte over, at hun hørte puslen uden for sit vindue. Men da hun vågnede næste dag, var det tydeligt, at der havde været nogen.

Hun fortæller, at haspen til vinduet var taget af, og der var blevet trukket i gardinet.

»Gardinet var hevet helt udenfor vinduet, så man tydeligt kunne se ind. Det er ikke noget, der bare sker. Det skal gøres aktivt,« forklarer vidnet.

Fulgte efter dem hjem

Et andet vidne forklarer, hvordan han kunne se en mand på overvågningsbilleder fra sin bolig.

I en overvågningsvideo, der afspilles i retten, kan man se, hvordan en person står og kigger ind på boligen. Vidnet fortæller, at manden stod og kiggede gennem vinduet til et skur, hvor hans døtre netop var gået ind.

»Han stod og holdt øje med dem, imens de var inde i skuret,« siger han.

Få dage tidligere havde døtrene oplevet, at en person fulgte efter dem flere kilometer hjem fra byen.

Vidnet forklarer, at døtrene så overvågningsvideoerne og mente, at de kunne genkende ham. Det var den samme mand, der havde stået og kigget på dem ind ad vinduet, lyder det.

Udover forholdene om blufærdighedskrænkelse er manden tiltalt for besiddelse af en større mængde cannabis. De forhold erkender han.

Den tiltalte har tidligere været dømt for blufærdighedskrænkelse, ligesom han lige nu er tiltalt i en anden sag om blufærdighedskrænkelser af flere kvinder, hvilket B.T. tidligere har beskrevet.

Der forventes at falde dom i sagen 5. januar 2024.

