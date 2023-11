I Slagelse skal han igennem et år have lusket rundt og gennem vinduer beluret kvinder. En sag, der i øjeblikket kører ved Retten i Næstved. Men den er ikke den eneste af sin slags.

For den 30-årige mand er tidligere dømt i en anden sag om blufærdighedskrænkelse, og han er også tiltalt i en ny, hvor han skal være listet ind til kvinder, der lå og sov på hotelværelser.

B.T. kan således afdække, hvordan den formodede serielurer knap to måneder efter at være blevet løsladt fra sin varetægtsfængsling i sagen fra Slagelse blev anholdt på ny.

Denne gang i København.

Her skred politiet om formiddagen 13. august til anholdelse af den 30-årige, der opholdt sig på Hotel Cabinn på Arni Magnussons Gade i København.

På stedet fandt man 40 gram hash og 24.000 kroner – ifølge politiet fra salg af hash. Og så fandt man to nøglekort til andre hotelværelser.

Værelser, der ifølge politiet i dagene forinden havde dannet ramme for to andre forbrydelser.

Disse skal være begået i de tidlige morgentimer 8. og 12. august, hvor han angiveligt sneg sig ind til sovende kvindelige hotelgæster. I det første tilfælde skal han have befølt sit offer i skridtet. I det næste skal han have rørt ved offerets brystkasse.

Nægter sig skyldig

Da den 30-årige dagen efter sin anholdelse tog plads i Københavns Byret, hvor han blev fremstillet i grundlovsforhør, nægtede han sig skyldig.

Hvad, der var foregået 8. august, huskede han dog ikke.

Til gengæld huskede han, at han om morgenen 12. august havde været nede i hotellets parkeringskælder for at ryge en joint. Dernæst var han gået op igen og på sin vej blevet mødt af en åben dør ind til et værelse, lød forklaringen.

Han troede ifølge eget udsagn, at det var der, han boede, så han gik ind. Da han opdagede, at han var gået forkert, gik han igen, berettede han i retten.

Spurgt til de nøglekort, der blev fundet på hans værelse ved anholdelsen, forklarede den 30-årige, at de havde ligget der, da han var checket ind på hotelværelset.

Tidligere dømt

Under grundlovsforhøret kom det også frem, at det ikke er første gang, den 30-årige er i politiets søgelys.

I juni blev han ved Københavns Byret idømt 11 måneders fængsel for vold mod politiet og to forhold om hashsalg på Christiania, mens han i april to år forinden fik otte måneder i en sag, der også handler om blufærdighedskrænkelser.

Derudover fremhævede anklageren ved grundlovsforhøret sagen fra Slagelse, hvor den 30-årige også nægter sig skyldig.

Her er han tiltalt for i 32 tilfælde at have kigget ind ad vinduerne på en række boliger, hvilket 'var egnet til at krænke beboernes blufærdighed', som det lyder i anklageskriftet.

Var der for at stjæle

Den 30-årige erkender at have været til stede på en række af adresserne, men nægter anklagerne om blufærdighedskrænkelser. Fredag forklarede den 30-årige i retten, at han var på adresserne for at se, om der var noget, han kunne stjæle.

»Jeg går og kigger efter, om der er noget i en vindueskarm. Om sommeren sover mange med vinduet åbent, og så kan man lige stikke hånden ind.«

Den 30-årige kunne også fortælle, at han ikke nødvendigvis undlod at nærme sig huse, hvor der var lys eller eksempelvis et tændt fjernsyn.

»Jeg har jo læst meget om de der tricks – om hvad folk skal gøre, så det ligner, at der er nogle hjemme. Hvis mine forældre er ude og rejse, er deres lys også tit tændt.«

Udover forholdene om blufærdighedskrænkelse og husfredskrænkelse er manden også i denne sag tiltalt for besiddelse af i alt 400 gram hash. Hash, som ifølge den 30-årige har været til eget forbrug.

Disse forhold erkender han.

Retten i Næstved afsiger dom i sagen fra Slagelse fredag, men det bliver ikke sidste gang i år, at den 30-årige skal tage plads i en retssal.

Der er nemlig allerede rejst tiltale i sagen om blufærdighedskrænkelser på Cabinn. Den skal efter planen kører over en enkelt dag ved Københavns Byret 11. december.

