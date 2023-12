Lurermandens straffeattest er mandag blevet en dom rigere.

Således er den 30-årige mand ved Københavns Byret netop blevet fundet skyldig i at have brudt ind på to kvinders hotelværelser og i at have rørt ved dem, imens de sov.

Blufærdighedskrænkelserne koster ham en dom på tre måneders ubetinget fængsel. Herunder hører også, at han er fundet skyldig i at have været i besiddelse af 40 gram hash og et større pengebeløb.

Gerningsmanden har erkendt at have befundet sig på værelserne, men han nægter at have rørt ved kvinderne. Han har også erkendt besiddelsen af hash, men nægtet, at pengene var skaffet på ulovlig vis, som det ellers var anklagerens påstand.

Alligevel har han valgt at modtage dommen på stedet.

Derudover skal han betale det ene af sine to ofre en erstatning på 15.000 kroner. Om den anden kvinde også skal have erstatning, vil der blive taget stilling til på et senere tidspunkt.

Blev vækket af fremmed mand

Mandag afgav de to kvinder, der blev udsat for blufærdighedskrænkelserne, forklaring i retten.

En af kvinderne beskrev, hvordan hun vågnede af, at en person rørte ved hende. Da hun åbnede øjnene, så hun en mand stå ved siden af sengen, imens han havde hånden på det øverste af hendes brystkasse.

Under sine sidste bemærkninger slog sagens anklager fast, at hun mener, at der er tale om meget alvorlige forhold.

»Forestil jer at vågne på et hotelværelse ved, at der står en fremmed mand og rører ved en. Personligt kan jeg ikke forestille mig, hvordan man kommer videre fra sådan en episode.«

Lang række sager bag sig

Det er langt fra første gang, at den 30-årige er i kontakt med retssystemet.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan den 30-årige mand flere gange er blevet dømt for at agere grænseoverskridende over for kvinder. Allerede i 2013 blev han dømt for at have beluret flere kvinder i et solcenter.