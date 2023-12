»Jeg lå og sov. Pludselig følte jeg, at nogen rørte ved mig.«

Sådan lyder ordene fra en af de kvinder, der angiveligt blev befamlet af lurermanden tilbage i august på Hotel Cabinn i København.

Den 30-årige mand med en lang række krænkelsessager bag sig er tiltalt for at have befølt hende og en anden kvinde to forskellige nætter på Hotel Cabinn.

Forinden skal han have skaffet sig uberettiget adgang til deres værelser.

Den tiltalte erkender at have været til stede på værelserne, men nægter at have rørt ved kvinderne.

Skreg af skræk

Den 27-årige kvinde, der er fransk statsborger, var i sensommeren på ferie i København med sin mor og søster, hvor de overnattede på Hotel Cabinn.

Kvinden beskriver, hvordan hun vågnede på hotelværelset, og så en mand stå tæt ved sengen, imens han rørte hende på den øverste del af brystkassen.

»Jeg åbnede øjnene og skreg,« forklarer hun mandag i Københavns Byret.

Videre beskriver hun, hvordan hun herefter løb ned i receptionen og fortalte om hændelsen.

»Personalet havde svært ved at tro på det til at starte med. De virkede chokerede.«

I receptionen blev hun spurgt, om hun og familien stadig havde alle deres nøglekort. Her opdagede hun, at de manglede et kort til værelset.

Efter kvindens anmeldelse undersøgte politiet hotellet. I den forbindelse anholdt man den 30-årige mand, der nu er tiltalt i sagen.

Da hans hotelværelse blev ransaget, fandt man blandt andet et nøglekort til ofrenes værelser.

Har gået til psykolog siden

Den 27-årige kvinde forklarer i retten, hvordan oplevelsen med manden har sat sig i hende.

»Jeg var traumatiseret. Jeg var ikke på arbejde i en måned. Jeg har været til psykolog på grund af det.«

Udover krænkelserne af kvinderne er manden tiltalt for besiddelse af 42 gram hash og et større pengebeløb, som ifølge politiet stammer fra ulovlig aktivitet.

Han erkender besiddelsen af hash, men nægter at pengene skulle stamme fra ulovlige aktiviteter.

En lang straffeattest

Det er langt fra første gang, at den 30-årige er i kontakt med retssystemet.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan den 30-årige mand flere gange er blevet dømt for at agere grænseoverskridende over for kvinder. Allerede i 2013 blev han dømt for at have beluretflere kvinder i et solcenter.

Derudover er han blandt andet tidligere dømt for at have franarret en kvinde intime billeder igennem en falsk profil på Facebook.

Udover sagen om begramsning i Hotel Cabinn har den 30-årige lige nu to andre igangværende sager om grænseoverskridende adfærd.

I den ene sag er han tiltalt for at have kigget og filmet ind ad vinduerne hos en række kvinder og piger i Slagelse-området.

Der forventes at falde dom i den sag i starten af det nye år.

I den anden sag er han sigtet for at have filmet en række kvinder ind ad deres vinduer, imens de var helt eller delvist afklædte.

Videoerne blev fundet på den 30-åriges telefon, da den blev ransaget i forbindelse med, at han blev anholdt for Cabinn-krænkelserne.

