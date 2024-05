Fremover får forretningsmanden Martin Malm fra TV 2's 'Den Sorte Svane' sværere ved at begå svindel.

Det vurderer erhvervsadvokat Erik Martin Gravgaard fra Juristhuset i Hellerup, efter det fredag kom frem, at Malm er blevet idømt konkurskarantæne.

»Det er lidt ærgerligt og ubehageligt for ham,« siger Gravgaard om dommen mod Malm, som på skjulte optagelser i TV 2's dokumentar erkender at have hjulpet rockere med at begå hvidvask.

Konkurskarantænen forhindrer de næste tre år Malm i at åbne flere af de anparts- og aktieselskaber, som han har brugt til sin svindel – i hvert fald i eget navn.

Det er den rigtige beslutning, hvis man spørger Gravgaard, som også har set 'Den sorte svane'. Eksperten konstaterer ud fra serien, at Malm og hans medsammensvorne har begået »helt tydelig« svindel.

»Lad mig sige så meget at sådan, som det fremstår i den udsendelse, er der slet ingen tvivl om, at han naturligvis skal idømmes en konkurskarantæne.«

På de skjulte optagelser i 'Den sorte svane' ser man Malm samarbejde med medlemmer af rockergruppen Bandidos om at hvidvaske kontanter gennem såkaldte fakturafabrikker – selskaber, som genererer falske fakturaer og på den måde får ulovlig indkomst til at fremstå lovlig.

Kan omgå reglerne, hvis han ikke havner i fængsel

I en kendelse i Sø- og Handelsretten, som Finans har fået aktindsigt i, bliver Malms forretningsførelse kaldt »groft uansvarlig.«

»Nu gør man det ikke nemt for ham – nu skal han godt nok besvære sig for at fortsætte,« siger Gravgaard om kendelsen.

Det betyder dog ikke nødvendigvis, at der er sat en fuldstændig stopper for Malms lyssky foretagender, bemærker han.

Han forklarer, at svindleren fra Nordsjælland fortsat kan åbne selskaber i andres navne ved hjælp af såkaldte stråmænd – personer, der står som værende ejere og direktører i selskaber, mens andre måske trækker i trådene fra kulissen.

En anden udfordring kan dog stå i vejen for Malm og flere af seriens øvrige deltagere, før de eventuelt kommer for godt i gang med nye numre:

»Jeg har meget svært ved at forestille mig, at de kan undgå at skulle ind og ruske tremmer,« siger Gravgaard om Malm og hans medsammensvorne efter at have set udsendelsen.

»Det er jo strafbart, det, de foretager sig«.

Gravgaard bemærker, at der lader til at være tale om systematisk svindel af rimelig grov karakter.

»Og det er jo alt sammen noget, der er med til at tælle op, sådan at der bliver tale om en domfældelse, og der bliver tale om en straf af en vis længde.«

Malm er da også blevet meldt til politiet som følge af en konkursbehandling, skriver Finans.

Gravgaard bemærker, at advokat Nikolai Dyhr – en anden person, der optræder på skjulte optagelser i 'Den sorte svane' – muligvis kan undgå fængselsstraf ved at påberåbe sig, at han bare talte de kriminelle efter munden. Det er da også den forklaring, han indtil videre bruger.