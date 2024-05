Nordjyllands Politi leder i øjeblikket efter en savnet dreng ved navn Lucas.

Den 15-årige dreng har været væk siden torsdag eftermiddag.

Det oplyser politikredsen i et opslag på X.

»Vi leder i øjeblikket efter 15-årige Lucas i området omkring Tårs. Han er ikke set siden i går eftermiddags,« lyder det.

Han er formentlig kørende på en sort scooter med registreringsnummer DR4429.

Politiet oplyser, at den savnede teenager er »mentalt udfordret«.

Hvis du ser ham, beder politiet om, at du ringer til vagtcentralen på telefonnummer 114.