Jonas Vingegaard kan forvente at blive angrebet og presset til det yderste lige fra start af sommerens Tour de France af rivalen Tadej Pogacar. Det scenarie kan ske som følge af Vingegaards tilstand på det tidspunkt, vurderer Bjarne Riis.

»Hvis Visma siger, jamen han kan godt stille til start med måske 95 procent af sin styrke og kapacitet, fordi de regner med, at han går fra 95 til 98 procent - og så til 100 i de første to uger af Touren. De kan godt kalkulere det på den måde.«

»Så er risikoen, hvor meget han taber til Pogacar den første uge? Hvis jeg var Pogacar, ville jeg jo nok være klar fra start og så teste ham. Og det er jo måske det, de er nervøse for,« lyder det fra Bjarne Riis.

En af de store mestre fra 80'erne Stephen Roche er enig med Bjarne Riis:

Foto: Miguel Riopa/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Miguel Riopa/AFP/Ritzau Scanpix

»Hvis jeg var Pogacar, ville jeg forsøge at lave så mange huller som muligt i den første uge, fordi de andre risikerer stadig at være stærkere end ham over den sidste uge,« siger Roche til cyclismactu.net med henblik på, at Pogacar har kørt Giro d'Italia som optakt til Tour de Framce.

Det var i øvrigt en Grand Tour, som han vandt i suveræn stil.

Jonas Vingegaard kæmper lige nu en kamp for at blive klar til Tour de France, efter han var involveret i et alvorligt styrt ved Baskerlandet Rundt, som sendte ham på hospitalet i 12 dage. Han er dog tilbage på cyklen og træner for fulde gardiner igen.

Tour de France løber af stablen 29. juni.