Det kan godt være, at den forhenværende præsident Donald Trump nu er blevet kendt skyldig i en straffesag.

Men det kommer næppe til at føre til lavvande i kampagnekassen forud for det kommende præsidentvalg. For lige nu strømmer pengene ind til ham.

Det gør de blandt andet fra flere af hans såkaldte megadonorer, skriver nyhedsbureauet Reuters, som har talt med en række af de personer, der har – og vil – give penge til Trumps præsidentkampagne.

To af dem er kasinomilliardæren Miriam Adelson og hotelejeren Robert Bigelow, som begge står fast bag den republikanske præsidentkandidat, lyder det.

Her ses Donald Trump, efter han torsdag ankom til Trump Tower i New York City i kølvandet på, at han blev kendt skyldig i sagen om 'tys-tys-pengene'. Foto: Timothy A. Clary/AFP/Ritzau Scanpix

Sidstnævnte er ifølge Reuters en af Trumps største støtter, og han har allerede givet over ni millioner dollar (omkring 62 millioner kroner) til ekstern gruppe, der støtter ham.

Til Reuters kalder han – i lighed med Trump selv – retssagen for »en skændsel«.

»Jeg sender præsident Trump yderligere fem millioner dollar (34 millioner kroner), som jeg lovede ham,« siger Robert Bigelow.

Fælles for flere af den forhenværende præsidents støtter og donorer er, at de mener, at Demokraterne med retssagen forsøger at svække ham forud for valget den 5. november mod den demokratiske præsident Joe Biden.

Her ses Donald Trump forlade retsbygningen på Manhattan torsdag. Foto: Seth Wenig/Reuters/Ritzau Scanpix

Noget, som anklagemyndigheden har afvist som værende usandt.

En anden af dem, der støtter Trump, er Don Tapia, en tidligere Trump-ambassadør på Jamaica.

Til Reuters fortæller han, at han sammen med et lille netværk af familie og venner havde planlagt at give omkring 250.000 dollar i valgstøtte til Trump.

Men efter torsdagens kendelse, der fandt Trump skyldig i alle 34 anklagepunkter i sagen om de såkaldte 'tys-tys-penge', forklarer Don Tapia, at gruppen nu vil sigte mod at give over en million dollar til pro-Trump-finansieringsgruppen MAGA Inc de kommende uger.

Donald Trump ses her forlade retsbygningen på Manhattan torsdag. Foto: Peter Foley/EPA/Ritzau Scanpix

»Vi vil gå all-in for ham,« tidligere den tidligere ambassadør.

Til nyhedsbureauet Reuters forklarer olieforretningsmanden Dan Eberhart, der er en Trump-donor, som også hjælper med at skaffe penge til den tidligere præsidents kampagne, at der er kommet »betydeligt flere opkald fra donorer«.

Han forklarer samtidig, at han tror, at de store donorer er »opmærksomme på meningsmålingerne, ikke på dommen«.

Det kommende præsidentvalg finder sted den 5. november – og i flere meningsmålinger halter Joe Biden bagud i forhold til Donald Trump.

Trump har i sagen været tiltalt for at have forfalsket dokumenter for at dække over en udbetaling på 130.000 dollar – cirka 900.000 kroner – til Stormy Daniels forud for præsidentvalget i 2016.

Overførslen blev ifølge anklagemyndigheden bogført som udgifter til advokatbistand og skulle sikre, at Stormy Daniels ikke udtalte sig om en affære, som hun påstår, at hun har haft med Trump.

Donald Trump har hele vejen igennem nægtet sig skyldig i anklagerne – og han har påstået, at sagen mod ham har været politisk motiveret.

Det er torsdag ikke afgjort, hvilken straf Donald Trump står til.

Ifølge det amerikanske medie CNN oplyser sagens dommer, Juan Merchan, at en straf vil blive udmålt 11. juli.

Det forventes, at Donald Trump anker afgørelsen.