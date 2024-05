Lokalpolitiet i Ringkøbing ved godt, hvem det er, der mindst tre gange på en uge har blottet sine kønsdele for gæsterne i et skovområde ved Skjern. De er sågar i kontakt med ham.

Men det betyder ikke, at de bare lige sådan kan få serieblotteren, en ung mand, anholdt og varetægtsfængslet.

»Der er nogle ting omkring hans personlige forhold, der gør, at vi ikke kan tilbageholde ham eller kræve ham fængslet,« forklarer politiassistent Martin Bjerg til TV Midtvest.

Et af de personlige forhold er, at manden bor på et bosted.

Så selvom han er sigtet for en paragraf, der kan give op til fire års fængsel, er det langt fra sikkert, at det ender sådan, da en dommer først vil skulle finde ham egnet til straf.

Det er dog ikke, fordi lokalpolitiet intet gør for at stoppe blotteriet fra manden, som de i øvrigt ikke vurderer som farlig.

Planen er nu at hive ham ind til en samtale om de sager, de indtil videre har på ham, skriver TV Midtvest.