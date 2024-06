Da HPV-vaccinen blev lanceret, var det for at beskytte kvinder mod livmoderhalskræft.

En ny undersøgelse viser, at den er ekstremt effektiv – og et andet antyder, at vaccinen også har andre gavnlige effekter.

Det skriver ABC News.

I starten af 2024 blev der i Skotland gennemført en af de første undersøgelser af HPV-vaccinens beskyttelse mod livmoderhalskræft baseret på en hel befolkningsgruppe. Undersøgelsen viser, at der blandt de hundredtusinder af skotske piger, som har fået vaccinen, foreløbig er konstateret nul tilfælde af livmoderhalskræft.

Ja, nul.

Og ikke nok med det.

I USA er livmoderhalskræft ikke længere den mest udbredte form for cancer forårsaget af HPV-virus. Det er nu cancer i hoved-halsområdet. Men også hvad det angår, er der godt nyt.

Et spritnyt amerikansk studie viser, at også mænd, der har fået vaccinen, har markant lavere risiko for at blive ramt af HPV-relateret cancer – så som netop cancer i hoved-halsområdet, eksempelvis i mandlerne og i tungeroden.

Undersøgelsen, som det amerikanske selskab for klinisk onkologi (ASCO) står bag, viser, at mænd, der har modtaget vaccinen, har 56 procent lavere risiko for at udvikle disse cancer-typer.

Til stor glæde for forskerne.

»Resultaterne af ASCO-undersøgelsen er spændende, fordi de begynder at antyde, hvad vi alle længe har forventet, nemlig at HPV-vaccination vil have en markant indvirkning på reduktionen af forekomsten af HPV-associeret hoved- og halskræft,« siger Michelle Chen, som er hoved- og halskræftkirurg og adjunkt ved Stanford University og som har undersøgt HPV-vaccinationsrater.

Herhjemme er piger blevet tilbudt gratis vaccine via børnevaccinationsprogrammet siden 2009. Det blev først et tilbud for drenge ti år senere.

Billedet er nogenlunde det samme i mange andre lande, og på den baggrund vurderer forskerne, at der stadig vil gå flere årtier, før vi kender til HPV-vaccinens præcise effekt, idet mange af de cancertyper, den beskytter imod, typisk først rammer personer i 50erne, 60erne og 70erne.

HPV-virussen smitter via seksuel kontakt. Selv med et kondom kan man ikke være sikker på at være beskyttet.

En HPV-infektion kan give kønsvorter eller cancer i form af livmoderhalskræft, analkræft, mundsvælgkræft, cancer i hoved-halsområdet og kræft i kønsorganerne.

Hvert år er HPV skyld i cirka 810 tilfælde af kræft i Danmark og cirka 9.000 tilfælde af kønsvorter.

På verdensplan anslår Verdenssundhedsorganisationen WHO, at 690.000 personer hvert år rammes af HPV-relateret cancer.

