Martin Braithwaite tager bladet fra munden efter Kasper Hjulmands fravalg.

Der er blevet rynket meget på næsen over, at Celtics stjerneskud Matt O'Riley blev fravalgt, men også en anden målfarlig dansker blev siet fra, nemlig Martin Braithwaite.

Den tidligere Barcelona-spiller har skudt sig til titlen som topscorer i den næstbedste række i Spanien for sin klub Espanyol, men det har ikke været nok til at få en EM-billet.

»Jeg er meget ked af, at jeg ikke skal repræsentere mit land ved EM, men alt er ikke skidt,« skriver han på X.

»På denne måde kan jeg hjælpe mit hold i denne vigtige periode.«

Braithwaite bankede 21 mål ind i 38 kampe, og nu venter et slagsmål for en plads i La Liga, så klubben kan vende tilbage til det fine selskab, som den forlod for et år siden.

